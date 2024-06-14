وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "سعى أفراد من تساف 9" مراراً وتكراراً إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك إغلاق الطرق، وأحيانا باستخدام العنف".

وتساف 9" والتي تعني بالعربية "الأمر 9" هي مجموعة يمينية، تأسست مع بداية الحرب على غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر المعابر البرية الفاصلة بين القطاع وإسرائيل، بمبادرة من الزوجين رعوت ويوسف بن حايم، وهما مستوطنان بالضفة الغربية المحتلة.

وفي هذا الصدد، كشف مفوض الشرطة الإسرائيلية، في رسالة حديثة إلى النائب العام الإسرائيلي، أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير أعطى أوامر مباشرة لكبار ضباط الشرطة بعدم تأمين قوافل المساعدات.

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أنه في تقرير صدر إلى الكونغرس الأسبوع الماضي، أبرز وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن بعض كبار المسؤولين الإسرائيليين "شاركوا بنشاط في تشجيع الاحتجاجات ضد قوافل المساعدات والهجمات عليها، مما أدى إلى تأخير دخولها إلى غزة".

وقالت الخارجية الأمريكية أن عناصر الأمر 9 "ألحقوا أضراراً أيضاً بشاحنات مساعدات وألقوا مساعدات إنسانية منقذة للحياة على الطريق".

ولفتت إلى أنه في 13 مايو/آيار، نهب أعضاء "الأمر 9" وأشعلوا النار في شاحنتين في الضفة الغربية المحتلة تحملان مساعدات إنسانية إلى غزة.

وشددت على أن "توفير المساعدات الإنسانية أمر حيوي لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ولتخفيف خطر المجاعة".

وتابعت "لن نتسامح مع أعمال التخريب والعنف التي تستهدف هذه المساعدات الإنسانية الأساسية".

ووصفت قناة "الأمر 9" في بيان لها القرار الأمريكي بأنه "صعب وصادم" وزعمت أن أعضائها "اختاروا وقف المساعدات للعدو في زمن الحرب".

وفي الأشهر القليلة الماضية، فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية لتنفيذها هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتشمل العقوبات بشكل عام منع الدخول إلى الأراضي الأمريكية وتجميد حسابات بنكية وممتلكات.

ومنذ بداية الحرب على غزة، أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة ومنعت دخول البضائع، فيما سمحت بدخول كميات قليلة ومحدودة جداً من المساعدات الإنسانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من معبر رفح البري الحدودي مع مصر، قبل أن تسيطر على الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو/أيار الفائت.