وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين تركيا والبرازيل، والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة وما يجب فعله لوقفها، والتطورات العالمية، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد الرئيس أردوغان، خلال اللقاء، أن إسرائيل أصبحت معزولة بشكل متزايد في الآونة الأخيرة وأنه ينبغي زيادة الضغط على إسرائيل ومواصلته من أجل إنهاء القمع.

وتهيمن الحرب الإسرائيلية على غزة والحرب الروسية-الأوكرانية على أعمال القمة، كما تتصدر إفريقيا والتغيّر المناخي والتنمية موضوعات الجلسة الافتتاحية لمجموعة السبع، أمس الخميس.