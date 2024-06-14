سياسة
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الرئيس أردوغان يلتقي نظيره البرازيلي على هامش قمة السبع في إيطاليا
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في إيطاليا، على هامش المشاركة في قمة زعماء مجموعة السبع.
الرئيس أردوغان يلتقي نظيره البرازيلي على هامش قمة السبع في إيطاليا
الرئيس أردوغان يلتقي نظيره البرازيلي على هامش قمة السبع في إيطاليا / صورة: AA
14 يونيو 2024

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين تركيا والبرازيل، والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة وما يجب فعله لوقفها، والتطورات العالمية، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد الرئيس أردوغان، خلال اللقاء، أن إسرائيل أصبحت معزولة بشكل متزايد في الآونة الأخيرة وأنه ينبغي زيادة الضغط على إسرائيل ومواصلته من أجل إنهاء القمع.

وتهيمن الحرب الإسرائيلية على غزة والحرب الروسية-الأوكرانية على أعمال القمة، كما تتصدر إفريقيا والتغيّر المناخي والتنمية موضوعات الجلسة الافتتاحية لمجموعة السبع، أمس الخميس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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