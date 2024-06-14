وقال دا سيلفا في كلمة ألقاها الرئيس البرازيلي خلال قمة مجموعة السبع، التي انطلقت أمس الخميس بجنوب إيطاليا.: "في غزة نرى حق الدفاع (الذي تدعيه إسرائيل) يتحول إلى انتقام".

وأضاف "إننا نشهد الانتهاك اليومي للقانون الإنساني، الذي راح ضحيته بغزة آلاف المدنيين الأبرياء، وخاصة النساء والأطفال، وهذا ما دفعنا إلى تأييد قرار جنوب إفريقيا مقاضاة إسرائيل بمحكمة العدل الدولية".

ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة. ولاحقاً تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية.