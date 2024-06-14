سياسة
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رئيس البرازيل: حق الدفاع الذي تدعيه إسرائيل في غزة يتحول إلى انتقام
قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الجمعة، إن الانتهاكات اليومية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة، دفعت بلاده إلى تأييده الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب لدى محكمة العدل الدولية.
رئيس البرازيل: حق الدفاع الذي تدعيه إسرائيل في غزة يتحول إلى انتقام
الرئيس البرازيلي ينتقد الانتهاكات الإسرائيلية في غزة خلال مشاركته في قمة السبع / صورة: AFP
14 يونيو 2024

وقال دا سيلفا في كلمة ألقاها الرئيس البرازيلي خلال قمة مجموعة السبع، التي انطلقت أمس الخميس بجنوب إيطاليا.: "في غزة نرى حق الدفاع (الذي تدعيه إسرائيل) يتحول إلى انتقام".

وأضاف "إننا نشهد الانتهاك اليومي للقانون الإنساني، الذي راح ضحيته بغزة آلاف المدنيين الأبرياء، وخاصة النساء والأطفال، وهذا ما دفعنا إلى تأييد قرار جنوب إفريقيا مقاضاة إسرائيل بمحكمة العدل الدولية".

ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة. ولاحقاً تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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