جاء ذلك في مقالة له بموقع الجزيرة بعنوان: "قمة مجموعة السبع والحاجة إلى عالم أكثر عدالة" بمناسبة قمة مجموعة السبع التي يحضرها الرئيس رجب طيب أردوغان في إيطاليا.

وأكد أن الرئيس أردوغان "ظل يعبر على كل منصة منذ أشهر عن ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية"، مضيفاً أن زعماء دول مجموعة السبع أوضحوا أنهم "يدعمون بشكل كامل خطة وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو/أيار".

وذكر ألطون في المقال أن النظام الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية مر بعملية كان فيها عاجزاً أمام المشكلات والاختبارات والتمزقات العالمية، وأن بعض الدول يؤجج الصراعات والحروب، مشيراً إلى الحرب الأوكرانية-الروسية والهجمات الإسرائيلية على فلسطين.

وأضاف: “أن الهجمات الإسرائيلية على فلسطين هي أوضح وأحدث مثال على انتهاك القانون الدولي القائم من الناحيتين الإنسانية والدبلوماسية منذ أشهر.، مشيراً إلى أن إسرائيل قتلت عشرات الآلاف من الأبرياء في هجماتها المستمرة منذ أشهر، وأنهم قصفوا رفح رغم إعلانهم أنها "منطقة آمنة"، مؤكداً أن ما فعلته في غزة والمدن الأخرى كان جريمة حرب واضحة.

وطالب ألطون بضرورة إعادة هيكلة النظام الدولي الحالي والبحث عن سبل لبناء نظام يجري فيه الدفاع عن الحق والمظلومين، بدلاً من حماية الأقوياء، منوهاً بأن تركيا ستواصل المساهمة في السلام والاستقرار وحل الأزمات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وشدد ألطون على أن الخلل الوظيفي وصمت الجهات الدولية الفاعلة في الأزمات والصراعات التي حدثت في السنوات الأخيرة يظهر مدى صحة وملاءمة شعارات الرئيس أردوغان أن "العالم أكبر من خمسة".