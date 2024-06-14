سياسة
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الحجاج يبيتون في مِنى تمهيداً لصعودهم على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
اكتمل تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مِنى، حيث قضوا "يوم التروية" أمس الجمعة، وبدؤوا عملية تصعيدهم إلى مشعر عرفات لقضاء ركن الحج الأعظم، اليوم السبت.
الحجاج يبيتون في مِنى تمهيداً لصعودهم على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
السلطات السعودية تعلن اكتمال تفويج الحجاج إلى منى وبدء تصعيدهم على عرفات / صورة: AP
14 يونيو 2024

وأفادت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية طلال بن شلهوب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لموسم الحج، إنه "جرى تنفيذ المرحلة الأولى من خطة نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة بسلاسة ويسر وطمأنينة".

وأضاف أن السلطات "أكملت مهمة نقل الحجاج من مكة المكرمة والمسجد الحرام إلى مشعر مِنى، لقضاء يوم التروية (الجمعة)، والمبيت فيها تمهيداً للتصعيد منها للوقوف بعرفات"، مؤكداً أن "الجهات الأمنية والحكومية المشاركة وبكامل استعداداتها ستستمر في تنفيذ مهامها في المشاعر المقدسة وفق الخطط ‏والتنظيمات المعتمدة في مناسك موسم حج هذا العام".

من جهته، أعلن وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية لشؤون الحج عايض الغوينم، خلال المؤتمر ذاته، بدء الترتيبات كافة لتنفيذ خطط التصعيد إلى مشعر عرفات، موضحاً أنه "جرت تهيئة كامل منظومة النقل والتفويج ورفع جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية" لموسم الحج.

يأتي ذلك فيما أعلنت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية بالفعل بدء انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر لتفويج الحجاج من مشعر منى لمشعر عرفة، مع الدقائق الأولى من يوم السبت، الموافق للـ9 من ذي الحجة.

وقال متحدث منظومة النقل والخدمات اللوجستية في الحج صالح بن إبراهيم، في المؤتمر الصحفي اليومي للحج، إن قطار المشاعر سينقل أكثر من 360 ألف حاج بين المشاعر المقدسة، ويستمر في عملية التفويج إلى عرفات حتى الساعة الـ11 من صباح السبت.

والجمعة، الموافق للـ8 من ذي الحجة، قضى أكثر من مليوني حاج "يوم التروية"، أول مناسك الحج، في مشعر منى، فيما سيقضون الركن الأعظم للحج على صعيد عرفات السبت.

وبعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة، تسير قوافل الحجيج صوب مشعر مزدلفة ليُصلّوا بها المغرب والعشاء جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، ويلتقطوا بعدها الجمار، ثم يبيتون ليلتهم هناك ملبّين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة "عرفة".

وفي صباح الأحد، الموافق للـ10 من ذي الحجة، يتوجه الحجاج إلى مِنى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي للقارن والمتمتع منهم، ثمّ الحلق والتقصير التوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

بعد ذلك، يقضي الحجاج في مِنى أيام التشريق الثلاث (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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