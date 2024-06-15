وقالت "سنتكوم"، في بيان، "اليوم (الجمعة)، وبسبب توقعات ارتفاع أمواج البحر، سيتم إزالة الرصيف العائم من موقعه الراسي في غزة ونقله مجدداً إلى أسدود"، مضيفاً أن "القيادة المركزية الأمريكية تعتبر سلامة أفراد خدمتنا أولوية قصوى".

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن نقل الرصيف مؤقتاً سيمنع الأضرار الهيكلية الناجمة عن ارتفاع أمواج البحر، مشيرة إلى أنها "لم تتخذ قرار نقل الرصيف مؤقتاً باستخفاف، إلا أنه ضروري لضمان استمرار الرصيف المؤقت في تقديم المساعدات لغزة مستقبلاً".

وفي 7 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت "سنتكوم" إعادة إنشاء الرصيف العائم قبالة ساحل غزة المخصص لنقل كميات محدودة من المساعدات للقطاع المحاصر، وقالت في بيان: "نجحنا في إعادة إنشاء الرصيف المؤقت في غزة، الذي انهار وسط الأمواج الهائجة أواخر الشهر الماضي".

وفي 17 مايو/أيار الماضي، أعلنت "سنتكوم" افتتاح الرصيف البحري على ساحل غزة، ولكن سرعان ما انهار بعد أسبوع من تشغيله جراء الأمواج، وانفصلت أجزاء منه ووصلت شاطئ مدينة أسدود.

وتقول أوساط فلسطينية إن الغرض من إنشاء الرصيف العائم هو "خدمة لمصالح سياسية خفية" لإسرائيل والولايات المتحدة، على خلاف ما يجري تصويره من جانب واشنطن وتل أبيب من أنه "خطوة إنسانية".