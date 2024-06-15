واتهم البيان، الذي نشر عبر الإنترنت أمس الجمعة، الوزيرة شتارك فاتسينغر بالتصرف بشكل غير دستوري. وأضاف: "في الذكرى 75 لاعتماد الدستور، يواجه العلماء في ألمانيا هجوماً غير مسبوق على حقوقهم الأساسية".

وأكد البيان، أن استمرار شتارك فاتسينغر، في منصبها وفق هذا المسار "أمر لا يطاق". كما ذكر أن التحقيق مع الأكاديميين يدخل في نطاق مسؤولية الولايات، وأن القانون الجنائي لا يدخل في نطاق مسؤولية الوزارة.

وأردف البيان بأن طلب إنهاء الدعم المالي يتناقض مع مبادئ حرية التعليم الأكاديمي المكفولة دستورياً. وأشار إلى أن قطع هذا الدعم بسبب التصريحات السياسية للباحثين غير دستوري، كما أكد أن "التدريس والبحث مجانيان".

وشدد البيان على أن الأمر بإجراء تحقيق كان "علامة على الجهل الدستوري" و"إساءة استخدام السلطة سياسياً"، وأضاف: "مجرد ظهور قيود للدولة على النقاش العام الحر يلحق الضرر بمجتمعنا الديمقراطي وبسمعة ألمانيا بصفتها مركزاً علمياً عالمياً". وحمل البيان توقيع ألفين و348 أكاديمياً.

في السياق ذاته، تجنبت الحكومة الإجابة على سؤال يتعلق بفتح وزارة التعليم والبحث العلمي تحقيقاً والنظر في إمكانية قطع الدعم المالي عن الأكاديميين الذين يدعمون الطلاب المحتجين ضد إسرائيل.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة فولفجانج بوشنر، في مؤتمر صحفي ببرلين، إن "وزارة التعليم والبحث العلمي أدلت ببيان حول الموضوع، وليس لدى رئاسة الوزراء أي تعليق على الموضوع".

ورداً على سؤال بشأن المخاوف على مستقبل العلم وحرية التعبير في البلاد، قال بوشنر: "كما تعلمون، نحن لا نعلق على البيانات والرسائل المفتوحة للجمهور".

وأضاف أنه لن يعلق على سؤال حول الانتقادات الشديدة الموجهة ضد وزارة التعليم والبحث العلمي ومطالبة الوزيرة بالاستقالة.

تجدر الإشارة إلى أن عديداً من أعضاء هيئة التدريس في ألمانيا، وقعوا على رسالة مفتوحة تعرب عن الاستياء من عنف الشرطة تجاه الطلاب المحتجين دعماً لفلسطين في جامعة "برلين الحرة" في 7 مايو/أيار الماضي.

والأربعاء، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن وزارة التعليم والبحث العلمي فتحت تحقيقاً بحق الأكاديميين الذين وقعوا على الرسالة المفتوحة. وأشارت القناة إلى أن الوزارة ستدرس إمكانية قطع التمويل الممنوح للأكاديميين المذكورين.

وأكدت أن الوزارة سألت الأكاديميين عن سبب دعمهم للطلاب المتضامنين مع فلسطين، وطلبت منهم توضيحاً دفاعياً بهذا الخصوص.