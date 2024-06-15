سياسة
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بلدية كوبنهاغن تقطع استثمارات مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية
قررت بلدية العاصمة الدنماركية كوبنهاغن الخميس، سحب الاستثمارات من الشركات التي ترتبط بالمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بلدية كوبنهاغن تقطع استثمارات مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية
ناشطون في كوبنهاجن يقيمون معسكرات ويطالبون الحكومة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل / صورة: AA
15 يونيو 2024

وطُرِح مشروع القرار الخاص بقطع الاستثمارات المتعلقة بالشركات، في إدارة الشؤون المالية ببلدية كوبنهاغن، وفق وما نقلته وكالة ريتساو الدنماركية للأنباء.

ومن المنتظر بعد القرار أن تقطع البلدية استثمارات من شركات بينها "إير بي إن بي" و"إك سبيديا" و"بوكينغ هولدينغ"، وهذه الشركات مدرجة على قائمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للشركات المرتبطة بالمستوطنات على الأراضي الفلسطينية.

وكان مئات الطلاب في جامعة كوبنهاغن نظّموا أوائل مايو/أيار الماضي احتجاجات ومعسكرات في حرم الجامعة وذلك لرفضهم حرب الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وللمطالبة بقطع العلاقات الأكاديمية للجامعة بإسرائيل وسحب استثماراتها من الشركات التي تعمل في الأراضي الفلسطينية.

وعقب ذلك أعلنت الجامعة أنها ستوقف الاستثمار في الشركات التي لها نشاط تجاري في الضفة الغربية المحتلة، وسط احتجاجات طلابية تضغط على الجامعة لقطع العلاقات المالية والمؤسسية مع إسرائيل.

ويوجد 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى 230 ألفاً بمدينة القدس الشرقية، حسب حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية. وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو دون جدوى منذ سنوات إلى وقفه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع على أساس حل الدولتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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