وعلى جبل عرفات، المعروف باسم جبل الرحمة، يُمضي الحجاج اليوم في قراءة القرآن والتسبيح وترديد "لبيك اللهم لبيك"، حتى غروب الشمس.

ويُتوقع أن تصل الحرارة إلى 43 درجة مئوية في هذا اليوم، وشجعت السلطات السعودية الحجاج على شرب كميات كافية من المياه وحماية أنفسهم من أشعة الشمس الحارقة، ويحمل كثير من الرجال مظلات إذ يمنع عليهم اعتمار القبعات.

وكان النبي محمد ألقى خطبته الأخيرة، المعروفة بخطبة الوداع، على الجبل المقدس قبل 1435 عاماً. ودعا النبي في الخطبة إلى المساواة والوحدة بين المسلمين.

وأمس غادر الحجاج مكّة المكرّمة بالحافلات أو سيراً على الأقدام متّجهين إلى مشعر منى على بعد بضعة كيلومترات من المسجد الحرام، عشية الوقوف على جبل عرفة، مرددين هتافهم: "الله أكبر" و"لبّيك اللّهم لبّيك".

ويشارك في موسم الحج هذا العام أكثر من مليون ونصف مليون مسلم، وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى أن نحو 1,5 مليون شخص وصلوا حتى وقت متأخر من الاثنين إلى المملكة.