سياسة
2 دقيقة قراءة
الحجاج يصعدون جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
يتوجه أكثر من 1.5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم اليوم السبت إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم حيث يقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها.
الحجاج يصعدون جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
ضيوف الرحمن يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم (واس) / Others
15 يونيو 2024

وعلى جبل عرفات، المعروف باسم جبل الرحمة، يُمضي الحجاج اليوم في قراءة القرآن والتسبيح وترديد "لبيك اللهم لبيك"، حتى غروب الشمس.

ويُتوقع أن تصل الحرارة إلى 43 درجة مئوية في هذا اليوم، وشجعت السلطات السعودية الحجاج على شرب كميات كافية من المياه وحماية أنفسهم من أشعة الشمس الحارقة، ويحمل كثير من الرجال مظلات إذ يمنع عليهم اعتمار القبعات.

وكان النبي محمد ألقى خطبته الأخيرة، المعروفة بخطبة الوداع، على الجبل المقدس قبل 1435 عاماً. ودعا النبي في الخطبة إلى المساواة والوحدة بين المسلمين.

وأمس غادر الحجاج مكّة المكرّمة بالحافلات أو سيراً على الأقدام متّجهين إلى مشعر منى على بعد بضعة كيلومترات من المسجد الحرام، عشية الوقوف على جبل عرفة، مرددين هتافهم: "الله أكبر" و"لبّيك اللّهم لبّيك".

ويشارك في موسم الحج هذا العام أكثر من مليون ونصف مليون مسلم، وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى أن نحو 1,5 مليون شخص وصلوا حتى وقت متأخر من الاثنين إلى المملكة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us