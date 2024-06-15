سياسة
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المتحدث باسم القسام يدعو حجاج بيت الله الحرام لتذكُّر غزة وأهلها في دعائهم
دعا الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة اليوم السبت، حجاج بيت الله الحرام إلى تذكر إخوانهم في غزة وفلسطين بدعواتهم الخالصة في المشاعر المقدسة وفي أثناء مناسك الحج، وأن يستحضروا غزة وشعبها الصابر ومجاهديها في هذه الأوقات العظيمة المباركة.
المتحدث باسم القسام يدعو حجاج بيت الله الحرام لتذكُّر غزة وأهلها في دعائهم
الناطق باسم كتائب القسام يكشف مقتل محتجزين إسرائيليين أثناء عملية الاحتلال لتحرير عدد منهم / صورة: Reuters Archive
15 يونيو 2024

وأضاف أبو عبيدة في تصريح مقتضب عبر تليغرام: "إننا إذ يؤدي ضيوف الرحمن فريضة الحج فإننا نؤدي فريضة الجهاد ضد أعداء الله المحتلين الغاصبين نيابة عن أمة الإسلام الكبيرة

وأكد أبو عبيدة أن "طوفان الأقصى انطلق من أجل ثالث الحرمين الشريفين"، وأن "مناسك الحج هي فرصة لنذكّر أمة الـ(ملياري مسلم) بحقيقة صراعنا مع عدونا الذي ينتهك مسرى رسول الله ويعيث فيه فساداً وتهويداً كل يوم".

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الوسطاء في قطر ومصر جهود الوساطة، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، مع إسرائيل وحماس في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وفي 6 مايو/أيار الماضي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في رفح، متجاهلاً تحذيرات دولية من تداعيات ذلك على حياة النازحين بالمدينة، فيما سيطر في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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