وقال الجيش في بيانٍ عبر منصة إكس إن "الطائرات المقاتلة هاجمت الليلة الماضية في منطقة كفر كلا (قضاء مرجعيون) جنوب لبنان، مبنى عسكرياً تابعاً لتنظيم حزب الله".

وزعم أن المبنى "ملاصق للمنطقة التي انطلقت منها صواريخ باتجاه بلدة المطلة (شمال إسرائيل) الليلة الماضية".

وأضاف أنه رصد أيضاً صاروخين أُطلقا صباح اليوم من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة ميرون في الجليل الأعلى شمال إسرائيل، دون إصابات.

وتصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" وجيش الاحتلال، مؤخراً، عقب مقتل القيادي البارز بالحزب طالب سامي عبد الله، بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان، الثلاثاء.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.