وتمكن رجال الدفاع المدني الفلسطيني من انتشال 4 شهداء وعدد الجرحى بينهم أطفال، إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية تعود لعائلة الجماصي بمنطقة الشعف شرق مدينة غزة.

كما قصف الاحتلال بمدفعيته بلدة المغراقة شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ونفذ طيرانه حزاماً نارياً وشنّ غارات عنيفة ومتتالية على المناطق الشرقية من دير البلح وسط القطاع.

والسبت، استشهد 19 فلسطينياً وأصيب 50 آخرون معظمهم أطفال ونساء في غارات إسرائيلية استهدفت 3 منازل شرقي مدينة غزة، فيما كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدفعي لمناطق غربي مدينة رفح جنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة مع عناصر المقاومة الفلسطينية بالمدينة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن طواقم الإسعاف انتشلت 5 شهداء وعدداً من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي الجماصي والرملاوي في منطقة الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما انتشلت 5 شهداء وعدداً من الجرحى جراء استهداف منزل لعائلة حتحت بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه "انتشلت شهيدة طفلة رضيعة وعدداً من الإصابات بعد استهداف الطائرات الإسرائيلية منزلاً لعائلة الجماصي في منطقة الشعف بحي الشجاعية".

وذكر الدفاع المدني، في بيان آخر، أنه انتشل عدداً من الشهداء والجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة حتحت في منطقة السنافور بحي التفاح. وحسب شهود عيان، فإن الطائرات الإسرائيلية استهدفت منزلاً ثالثاً في حي التفاح، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى معظمهم أطفال ونساء.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى "37 ألفاً و296 شهيدا و85 ألفاً و197 مصاباً".

اشتباكات وقصف بمناطق متفرقة

وفي وسط قطاع غزة، تطلق دبابات إسرائيلية بين الحين والآخر نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المناطق الشرقية لمدينة دير البلح ومخيم البريج، دون الحديث عن وقوع إصابات.

أما في مدينة رفح، تندلع منذ ساعات الفجر اشتباكات عنيفة بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر المقاومة الفلسطينية بمناطق غربي المدينة. وسُمعت أصوات انفجارات عنيفة وقصف مكثف وإطلاق نار بالقرب من منطقتي العزبة والقرية السويدية غربي رفح، كما حاولت الآليات العسكرية الإسرائيلية التقدم باتجاه شمال حي تل السلطان أقصى غربي رفح.

فيما استخدمت المقاومة الفلسطينية قذائف الهاون في قصف القوات الإسرائيلية خلال محاولتها التقدم باتجاه شمال تل السلطان,

وبالتزامن مع ذلك، قصفت طائرات إسرائيلية عدة منازل في الحي السعودي، فيما استهدفت المدفعية مدرسة لوكالة الأونروا بجوار المستشفى الميداني الإماراتي وسط مدينة رفح، ما تسبب بحالات هلع بين المصابين والطواقم الطبية.

تحذيرات من تداعيات الحرب على الأطفال

في سياق متصل، حذّر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف جيمس إيلدر من تداعيات الحرب على الصحة الجسدية والنفسية على الأطفال. وقال إيلدر إن "أعداداً كبيرة من الأطفال يجري الاعتداء عليهم نفسياً وجسدياً بسبب القصف"، مؤكداً على محاولات المنظمات توفير الأدوية في قطاع غزة.

عرقلة الاحتلال دخول المساعدات

وكانت اليونيسيف قالت لـBBC أمس الجمعة، إن قافلة تحمل مساعدات مُنعت من الدخول إلى شمال غزة، رغم امتلاكها جميع الوثائق اللازمة، مشيرةً إلى تكرر هذا الأمر. وقال إلدر الذي كان على متن شاحنة في القافلة، إنه في أثناء انتظاره عند نقطة تفتيش شهد إطلاق النار المميت على صيادين من غزة.

وأضاف إلدر: "إن الناس في غزة يائسون للغاية، ومنكسرون، وفقدوا كثيراً من أفراد أسرهم، ولم يبق لديهم شيء"، ومشدداً على أن مناطق غزة المحرومة من المساعدات تعاني من مستويات سوء تغذية حادة غير مسبوقة في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.