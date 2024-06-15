جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين اليوم السبت على متن الطائرة بعد زيارته إسبانيا وإيطاليا، انتقد خلالها وقوف الولايات المتحدة دائماً "عائقاً" أمام تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل.

وقال: "أعتقد أن الولايات المتحدة بدأت تنزعج من الغطرسة الإسرائيلية المتزايدة، الإدارة الأمريكية لم تعبّر صراحةً عن هذا الانزعاج لكن أصوات الشارع والجامعات تُظهِر أن تحوّلاً يحدث".

وفي سياق الضغوط على إسرائيل أضاف أردوغان أن "الجميع على يقين أن هذه القافلة لن تسير على هذا النحو، ونأمل أن تتغير الأجواء مع الانتخابات الأمريكية المقبلة".

وحول موقف إسبانيا من القضية الفلسطينية، خصوصاً بعد الاعتراف بفلسطين في 28 مايو/أيار الماضي، أكد الرئيس التركي أنه "من الجيد أن نرى تركيا وإسبانيا متفقتين في ما يتعلق بفلسطين".

وأشار إلى أن العالم الآن أكبر من 5 (الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن)، مشدداً على أهمية انحياز 150 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة إلى فلسطين، ومعتبراً أنه "على الأمم المتحدة استغلال هذه الفرصة إن أرادت استعادة سمعتها التي دمّرتها دول مثل إسرائيل".

وقال إنّ "اعتراف أعضاء مجلس الأمن الدولي بفلسطين يمكن أن يغير الأجواء في المنطقة".

"ألاعيب تنظيم PKK الإرهابي"

وفي سياق منفصل جدد أردوغان رفضه القاطع لمساعي تنظيم PKK الإرهابي إجراء ما يُسمّى "انتخابات محلية" في سوريا.

وقال: "لا بد أن نؤكد أنه لا شيء يُسمى انتخابات في مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا"، معتبراً أنها "ألاعيب لإضفاء شرعية على التنظيم الإرهابي وتأسيس منطقة إرهابية".

وشدد على عدم السماح للإرهاب بأن يشكّل تهديداً على أمن تركيا.

وفي رده على سؤال الصحفيين حول شراء مقاتلات يوروفايتر تايفون، أجاب أردوغان أنها "مهمة لنا لأنها ستساعدنا في تلبية احتياجاتنا من حلفائنا في الناتو".

لكن من جهة أخرى أكد أن "لدى تركيا بدائل، على رأسها مقاتلتنا المحلية KAAN، إذا فشلت الصفقة".

وقال: "واجهنا مشكلات مثل هذه من قبل وانتقلنا إلى تصنيع منتجاتنا الدفاعية بنجاح".

وأمس الجمعة غادر الرئيس التركي العاصمة الإسبانية مدريد في ختام زيارة رسمية، متوجهاً إلى مدينة بورجو إينيازيا الإيطالية حيث شارك في قمة مجموعة السبع.