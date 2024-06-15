سياسة
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خطيب عرفة: ادعوا لإخواننا في فلسطين الذين مسهم الضر وتألموا من أذى عدوهم
دعا خطيب عرفة إمام الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي، اليوم السبت، لأهل فلسطين، مؤكداً أنهم في "أذى عدو سفك الدماء ومنع ما يحتاجون إليه (من مساعدات)".
خطيب عرفة: ادعوا لإخواننا في فلسطين الذين مسهم الضر وتألموا من أذى عدوهم
المعيقلي خطيب عرفة: أهل فلسطين في أذى عدو سفك الدماء ومنع احتياجاتهم / Others
15 يونيو 2024

جاء ذلك في خطبة يوم عرفة التي يقدر أن نحو مليار شخص يستمعون إليها، والتي ألقاها المعيقلي من مسجد نمرة بصعيد عرفات غربي المملكة، حسب ما نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وقال المعيقلي: "ادعوا لإخواننا في فلسطين الذين مسهم الضر وتألموا من أذى عدوهم، سفكاً للدماء وإفساداً في البلاد ومنعاً من ورود ما يحتاجون إليه".

وفي الخطبة، أكد المعيقلي أن "الشريعة (الإسلامية) جاءت بكل ما تزدهر به الحياة، وتحصل به التنمية، ومنعت من الإضرار بالآخرين، أو إلحاق الأذى بهم، وأمرت بالعدل والأخلاق الفاضلة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام".

وأكد "وجوب المحافظة على الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على العناية بها وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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