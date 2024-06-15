جاء ذلك في خطبة يوم عرفة التي يقدر أن نحو مليار شخص يستمعون إليها، والتي ألقاها المعيقلي من مسجد نمرة بصعيد عرفات غربي المملكة، حسب ما نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وقال المعيقلي: "ادعوا لإخواننا في فلسطين الذين مسهم الضر وتألموا من أذى عدوهم، سفكاً للدماء وإفساداً في البلاد ومنعاً من ورود ما يحتاجون إليه".

وفي الخطبة، أكد المعيقلي أن "الشريعة (الإسلامية) جاءت بكل ما تزدهر به الحياة، وتحصل به التنمية، ومنعت من الإضرار بالآخرين، أو إلحاق الأذى بهم، وأمرت بالعدل والأخلاق الفاضلة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام".

وأكد "وجوب المحافظة على الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على العناية بها وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض".