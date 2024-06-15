وأعرب أردوغان في رسالة مصورة نشرها الرئيس التركي، اليوم السبت، بمناسبة عيد الأضحى المبارك عن تمنياته للأمتين التركية والإسلامية أن تُدركا مزيداً من الأعياد مُنعّمتين بالصحة والسلام والسعادة.

وأضاف: "أهنئ من كل قلبي بعيد الأضحى المبارك، بخاصة إخوتي وأخواتي في غزة الذين يعيشون العيد في ظل فظائع الإبادة الجماعية الإسرائيلية".

وأكد استمرار الوقوف في وجه سياسة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأضاف الرئيس أردوغان أن تركيا بين الدول التي تبذل جهوداً حثيثة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأردف: "ندافع عن الحق والعدالة والسلام على كل منبر ولا نتردد في قول الحقيقة رغم ضغوط الشبكة الصهيونية". وتابع الرئيس التركي: "النصر سيكون للشعب الفلسطيني بإذن الله رغم همجية إسرائيل ومؤيديها".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.