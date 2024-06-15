واعتبر المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر، السبت، أنه ليس من الطبيعي أن يعيش أطفال قطاع غزة في "رعب مستمر بسبب القصف الإسرائيلي".

وأضاف إلدر أن "الوضع بغزة يزداد سوءاً للأطفال يوماً بعد يوم، وسط اشتداد الحر وتكدس العائلات في خيام فوق الرمال". وأشار إلى أن "هناك 3 آلاف طفل كنا نقدم لهم مساعدات غذائية طارئة والآن لا نعلم مكانهم".

وأوضح المسؤول الأممي أنه "مع استمرار القيود على إدخال المساعدات، بعد ما يزيد على 250 يوماً من الحرب على غزة، يواجه أهالي غزة صعوبات بالغة في الحصول على الطعام لأطفالهم".

والأسبوع الماضي، قالت"اليونيسيف" في تقرير: "إن 9 من كل 10 أطفال في قطاع غزة، يعانون فقراً غذائياً حادّاً، ما يعني أنهم يتغذون على مجموعتين غذائيتين أو أقل في اليوم للبقاء على قيد الحياة".

وأوضحت: "هذا دليل على التأثير المروع للصراع والقيود على قدرة الأسر على تلبية احتياجات الأطفال الغذائية وعلى المعدل السريع الذي يتعرض الأطفال به لخطر سوء التغذية المهدد لحياتهم".