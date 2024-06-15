وقال الجيش في بيان: "إن 8 عسكريين قُتلوا في معارك جنوب قطاع غزة، أحدهم الضابط برتبة نقيب وسيم محمود، وهو نائب قائد السرية في كتيبة الهندسة (601)، بينما لم يُسمح بنشر أسماء القتلى الآخرين ورتبهم العسكرية بعد، إذ سيجري الإعلان عنهم لاحقاً".

وبمقتل هؤلاء الجنود، يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 658 بينهم 306 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه. إضافة إلى إصابة 3 آلاف و835 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب، بينهم ألف و936، بالمعارك البرية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان إنه "مع صبيحة يوم عرفة، نفذ مجاهدونا كميناً مركباً ضد آليات العدو المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح".