سياسة
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صحيفة: الشيوخ الأمريكي يطلع على تفاصيل اتفاق نووي مع السعودية
اطلع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على تفاصيل الاتفاق بين واشنطن والرياض، بشأن تقاسم التكنولوجيا النووية، بحسب ما كشفت عنه وكالة بلومبرغ الأمريكية أمس الجمعة.
صحيفة: الشيوخ الأمريكي يطلع على تفاصيل اتفاق نووي مع السعودية
مبنى الكونغرس الأمريكي / صورة: AFP
15 يونيو 2024

ونقلت الوكالة عن السيناتور الديمقراطي وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، جيف ميركلي، قوله إن أعضاء اللجنة تلقوا إحاطة سرية، يوم الثلاثاء الماضي، حول ملامح الاتفاق.

وفي هذا السياق، أشارت "بلومبرغ" إلى أن اتفاقيات تقاسم التكنولوجيا النووية السابقة مع دول مثل اليابان كانت تمنع صراحة تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم المستنفد.

ونقلت الوكالة عن المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسة منع الانتشار النووي هنري سوكولسكي، تصريحه بأنه بمجرد التوصل إلى اتفاق، سيكون أمام الكونغرس 90 يوماً تشريعيّاً لتمرير قانون يرفض الاتفاق أو يضيف شروطاً عليه قبل أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ تلقائيّاً.

وفي مايو/أيار الماضي، قال مسؤول أمريكي كبير إن الاتفاق اكتمل بشكل أساسي بعد سنوات من المفاوضات. وأضاف أن الاتفاق مع السعودية يتضمن عناصر تتعلق بعدم الانتشار النووي وجرت صياغته بمدخلات من وزارات الدفاع ووزارة الطاقة ووزارة الخارجية.

وأثار الاتفاق، الذي الذي يمكن أن يسمح للشركات الأمريكية ببناء مفاعلات في المملكة، حفيظة خبراء منع الانتشار النووي وبعض أعضاء الكونغرس الأمريكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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