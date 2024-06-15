وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) "توجه حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم إلى مشعر الله الحرام مزدلفة، بعد الوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم".

ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة، صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة النبي الكريم، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة.

ويتوجه الحجاج إلى مشعر منى غربي السعودية، بعد صلاة فجر يوم غدٍ الأحد عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة "المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم".

واتسمت حركة حجاج بيت الله الحرام بـ"الانسيابية وسط جهود تبذلها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج خدمة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين"، بحسب "واس".