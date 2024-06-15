سياسة
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مظاهرات في إسرائيل احتجاجاً على سياسات الحكومة في حرب غزة ومواجهات لبنان
اجتاحت المظاهرات عديداً من المستوطنات الإسرائيلية، احتجاجاً على سياسات الحكومة في ظل تعثر الوصول إلى اتفاق بشأن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وتصاعد وتيرة المواجهات على الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني.
مظاهرات في إسرائيل احتجاجاً على سياسات الحكومة في حرب غزة ومواجهات لبنان
مظاهرات حاشدة تجتاح المستوطنات الإسرائيلية / صورة: AFP
15 يونيو 2024

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (خاصة)، إن آلاف الإسرائيليين بعدة مناطق، بينها تل أبيب ونتانيا (وسط) وحيفا وتقاطع كركور (شمال)، تظاهروا للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين بغزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "المتظاهرين طالبوا بإجراء انتخابات مبكرة أو إقالة الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو".

كما قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن مئات المتظاهرين الإسرائيليين أغلقوا تقاطع "عميعاد" قرب مدينة صفد (شمال)، وهتفوا ضد سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، واتهموها بـ"تجاهل سكان المناطق الشمالية وترك الشمال يحترق".

ومنذ 8 أكتوبر، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، بينها حزب الله مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يوميّاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل في لبنان إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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