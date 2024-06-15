سياسة
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وزير الخارجية التركي يحذر من توسع رقعة الحرب الروسية-الأوكرانية
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، إن المأساة التي سببتها الحرب الروسية-الأوكرانية تتفاقم يوماً بعد يوم، وحذّر من خطر توسع رقعة الحرب إلى ما هو أبعد من أوكرانيا.
وزير الخارجية التركي يحذر من توسع رقعة الحرب الروسية-الأوكرانية
وزير الخارجية التركي يحذر من توسع رقعة الحرب الروسية-الأوكرانية / صورة: AA
15 يونيو 2024

وأشار فيدان في كلمة له بقمة السلام بشأن أوكرانيا، التي تستضيفها سويسرا، إلى أنّ حرباً مدمرة مستمرة في وسط أوروبا منذ أكثر من عامين.

وقال فيدان: "في القرن الـ21 نرى أن هذه المأساة يمكن أن تتفاقم كل يوم، ومع استمرار الحرب نشهد أيضاً بروز خطرين بشكل متزايد". وذكر أن عدد القتلى والجرحى تجاوز 500 ألف، وأنّ الحرب تحوّلت إلى "حرب استنزاف".

وحذّر الوزير التركي من خطرين للحرب الروسية-الأوكرانية، أولهما إمكانية امتدادها خارج الحدود الأوكرانية. وقال إنه "يمكن لهذه الحرب أن تمتد جغرافياً إلى ما هو أبعد من أوكرانيا"، موضحاً أن "الصراع أدى إلى تعميق خطوط الصدع، وأجج الاستقطاب على المستوى العالمي".

ولفت فيدان، إلى أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا "قد يتحول قريباً إلى ما هو أكثر من مجرد حرب"، مضيفاً أن "الخطر الثاني يتمثل في إمكانية أن تشمل هذه الحرب التقليدية استخدام أسلحة دمار شامل". وأكد أن الهدف من الاجتماع منع هذين الخطرين ووضع حد للحرب.

وقال "يوجد أمامنا خطة سلام أوكرانية، كما شاركت روسيا مؤخرًا شروطها الخاصة، وبغض النظر عن المضمون والشروط المطروحة، نعتقد أن هذه خطوات مهمة تشكل بصيص أمل".

وأردف: "هذا المؤتمر قد يكون المخرج الأخير" قبل امتداد الحرب وتصاعد القتال. وذكر أنه لو كانت روسيا، الطرف الآخر للصراع، حاضرة في القاعة لكان من الممكن أن تكون هذه القمة هادفة أكثر.

تركيا مستعدة لتسهيل العملية

وأكد فيدان، أن تركيا شاركت بنشاط في الجهود الدبلوماسية منذ بداية الحرب. ولفت إلى أن محادثات إسطنبول في مارس/آذار 2022 ومبادرة حبوب البحر الأسود علامات مهمة للغاية على أن الدبلوماسية والمفاوضات يمكن أن تُحقق تقدماً.

وأشار إلى أن ما يجعل مبادرة حبوب البحر الأسود ناجحة وفريدة من نوعها "طبيعتها الشاملة". وأوضح أن هذه المبادرة وفّرت القدرة على التنبؤ لكلا الطرفين وضمنت السلامة الملاحية للتجارة البحرية.

وأكد أن تركيا ستواصل السعي من أجل تحقيق السلام، كما ستواصل دعمها الحازم لسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها. وتابع: "رؤيتنا للسلام واقعية وشاملة وعملية، ومصممون على وضع خارطة طريق مستقبلية لتحقيق هذه الغاية".

وختم فيدان كلمته: "كما قال الرئيس رجب طيب أردوغان: لن يكون هناك خاسر في السلام العادل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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