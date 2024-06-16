سياسة
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يورو 2024.. إيطاليا تهزم ألبانيا بصعوبة وثلاثية إسبانية نظيفة ضد كرواتيا
أحرز المنتخب الإيطالي، السبت، فوزاً صعباً على نظيره الألباني بهدفين لهدف، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند، فيما حقق منتخب إسبانيا، فوزاً ثمينا، على كرواتيا، بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الأولى لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.
يورو 2024.. إيطاليا تهزم ألبانيا بصعوبة وثلاثية إسبانية نظيفة ضد كرواتيا
المنتخب الإيطالي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لأوروبا، بفوز صعب على ألبانيا بهدفين لهدف / صورة: Reuters
16 يونيو 2024

وعقب هدف مبكر سجله المهاجم الألباني نديم بايرامي بعد مرور 23 ثانية على انطلاق اللقاء، قلب "الأتزوري" تأخره بهدف للفوز بهدفين سجلهما ثنائي فريق إنتر ميلان، أليساندرو باستوني، ونيكولو باريلا، في الدقيقتين 11 و16.

وحصد المنتخب الإيطالي أول ثلاث نقاط له في البطولة بالمجموعة الثانية ليحل وصيفاً بفارق الأهداف خلف المنتخب الإسباني، المتصدر، الذي فاز بثلاثية نظيفة على كرواتيا.

وتنتظر إيطاليا قمة نارية أمام إسبانيا في الجولة الثانية، الخميس المقبل، فيما تلعب ألبانيا مع كرواتيا في لقاء (الجريحين) الأربعاء في مدينة هامبورغ.

أما منتخب منتخب إسبانيا، فحقق فوزاً ثميناً، على نظيره الكرواتي، بثلاثية نظيفة، على الملعب الأولمبي ببرلين، حيث نجح "لا روخا" في حسم نتيجة المواجهة خلال الشوط الأول من اللقاء بعد أن نجح لاعبوه في تسجيل الأهداف الثلاثة خلال 18 دقيقة فقط.

وافتتح ألفارو موراتا، أهداف إسبانيا فى الدقيقة 29 من زمن المباراة، بعد مجهود فردي مميز، وأضاف فابيان رويز ثاني الأهداف في الدقيقة 32 من تسديدة قوية سكنت على يسار حارس كرواتيا.

وفي الدقيقة 45+2، عزز داني كارفخال، تقدم الماتادور الإسباني بتسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة متقنة من لامين يامال، فيما أهدر برونو بيتكوفيتش، لاعب منتخب كرواتيا، ركلة جزاء، في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وحصد المنتخب الإسباني بهذا الانتصار، أول 3 نقاط له في مستهل مشواره بالبطولة، ليتصدر المجموعة الثانية مؤقتاً في انتظار مواجهة إيطاليا وألبانيا في نفس الجولة والتي تُقام لاحقاً.

والجمعة، استهل المنتخب الألماني مشواره بمنافسات كأس أمم أوروبا بتحقيق فوز كبير على نظيره الاسكتلندي بـ5 أهداف مقابل 1، على ملعب "أليانز أرينا" بميونخ، في افتتاح البطولة.

وتستضيف ألمانيا نهائيات النسخة الـ17 من كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في الفترة من 14 يونيو/حزيران وحتى 14 يوليو/تموز المقبل بمشاركة 16 منتخباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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