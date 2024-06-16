وقال أبو عبيدة في بيان على تليغرام إن "عمليتنا المركبة والنوعية اليوم (السبت) في رفح تأكيد جديد لفشل العدو أمام مقاومتنا وضربة موجعة لجيشه.. ولدينا المزيد"، مضيفاً أن المقاومة ستواصل ضرباتها "الموجعة للعدو في كل مكان يوجد فيه ولن يجد جيش الاحتلال سوى كمائن الموت".

ويأتي بيان القسام عقب إقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 8 عسكريين، جراء تعرّض مدرعة لعبوة ناسفة في مخيم تل السلطان، ليرتفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 658، بينهم 306 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت القسام تنفيذ كمين مركب "ضد آليات العدو في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب رفح حيث استُهدف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى إيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح وفور وصول قوة الإنقاذ، جرى استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الاحتلال حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.