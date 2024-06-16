سياسة
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قمة أوكرانيا للسلام: التوصل إلى سلام يتطلب مشاركة جميع الأطراف بالحوار
أكدت قمة السلام بشأن أوكرانيا، التي تستضفيها سويسرا، أنها عُقدت من أجل تعزيز حوار رفيع المستوى حول مسارات نحو التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم لأوكرانيا على أساس القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
قمة أوكرانيا للسلام: التوصل إلى سلام يتطلب مشاركة جميع الأطراف بالحوار
قمة السلام: الحرب المستمرة التي تشنّها روسيا الاتحادية على أوكرانيا تواصل التسبب في معاناة إنسانية ودمار واسع النطاق / صورة: Reuters
16 يونيو 2024

وقالت مسودة البيان الختامي الصادر عن القمة إنّ "الحرب المستمرة التي تشنّها روسيا الاتحادية على أوكرانيا تواصل التسبب في معاناة إنسانية ودمار واسع النطاق وخلق أزمات ذات تداعيات على العالم".

وأكدت المسودة التزام الدول المشاركة الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي ومبادئ السيادة وسلامة أراضي جميع الدول ومنها أوكرانيا.

وأضافت أن "أي تهديد أو استخدام للأسلحة النووية في سياق الحرب الجارية ضد أوكرانيا أمر غير مقبول"، مشيرة إلى أن أي استخدام للطاقة النووية والمنشآت النووية يجب أن يكون آمنا ومحمياً وسليماً من الناحية البيئية".

وشددت على ضرورة "إطلاق سراح جميع أسرى الحرب من خلال التبادل الكامل وإعادة جميع الأطفال الأوكرانيين الذين جرى ترحيلهم بشكل غير قانوني إلى روسيا وجميع المدنيين الأوكرانيين الآخرين الذين جرى احتجازهم بشكل غير قانوني ".

وعبّر الزعماء في المسودة عن الاعتقاد "بأن التوصل إلى سلام يتطلب مشاركة جميع الأطراف والحوار فيما بينها"، مشيرين إلى أن "ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك مبادئ احترام سلامة أراضي وسيادة جميع الدول يمكن أن يشكل أساسا لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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