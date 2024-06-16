والنفرة من عرفات إلى مزدلفة تعد المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجّهم.

ويشرع للحجاج البدء بأعمال النحر بعد أن يفرغوا من رمي الجمرات، إذ ييدؤون بنحر الهدي ثم حلق الرؤوس ثم الطواف بالكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة.

ويستمر الحجاج في إكمال مناسكهم بعد ذلك إذ يبقون أيام التشريق في منى، ويكملون رمي الجمرات الثلاث، يبدؤون بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى، كلاً منها بسبع حصيات.

واتسمت حركة حجاج بيت الله الحرام بـ"الإنسيابية وسط جهود تبذلها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج خدمة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين"، حسب "واس".

وكشف وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، أن "عدد الحجاج الإجمالي لهذا العام 1445هـ بلغ مليوناً و833 ألفاً و164 حاجاً وحاجة بينهم 221 ألفاً و854 من داخل المملكة".