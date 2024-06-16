سياسة
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في أول أيام عيد الأضحى.. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة
شرع حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد، برمي جمرة العقبة في مشعر منى، وذلك بعد أن نفروا من مزدلفة مساء يوم أمس السبت مع انتهاء وقوفهم على صعيد عرفات.
في أول أيام عيد الأضحى.. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة
حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة / صورة: AA
16 يونيو 2024

والنفرة من عرفات إلى مزدلفة تعد المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجّهم.

ويشرع للحجاج البدء بأعمال النحر بعد أن يفرغوا من رمي الجمرات، إذ ييدؤون بنحر الهدي ثم حلق الرؤوس ثم الطواف بالكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة.

ويستمر الحجاج في إكمال مناسكهم بعد ذلك إذ يبقون أيام التشريق في منى، ويكملون رمي الجمرات الثلاث، يبدؤون بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى، كلاً منها بسبع حصيات.

واتسمت حركة حجاج بيت الله الحرام بـ"الإنسيابية وسط جهود تبذلها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج خدمة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين"، حسب "واس".

وكشف وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، أن "عدد الحجاج الإجمالي لهذا العام 1445هـ بلغ مليوناً و833 ألفاً و164 حاجاً وحاجة بينهم 221 ألفاً و854 من داخل المملكة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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