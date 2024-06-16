سياسة
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جيش الاحتلال يعلن "هدنة تكتيكية" جنوبي غزة خلال ساعات محددة بالنهار
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه سيلزم "هدنة تكتيكية في الأنشطة العسكرية" يومياً في قسم من جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.
جيش الاحتلال يعلن "هدنة تكتيكية" جنوبي غزة خلال ساعات محددة بالنهار
معبر كرم أبو سالم. / صورة: Reuters
16 يونيو 2024

وأوضح جيش الاحتلال في بيان أن "هدنة تكتيكية محلية في الأنشطة العسكرية لأهداف إنسانية ستطبق من الساعة 8:00 إلى الساعة 19:00 كل يوم وحتّى إشعار آخر" انطلاقاً من معبر كرم أبو سالم وحتى طريق صلاح الدين ومن ثم شمالاً.

وجاء في البيان أنه جرى اتخاذ هذا القرار في سياق الجهود "لزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة"، إثر محادثات مع الأمم المتحدة ومنظمات أخرى.

وتحذر المنظمات الإنسانية منذ أشهر من نقص حاد في الأغذية وغيرها من المواد الأساسية في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ثمانية آلاف طفل دون الخامسة من العمر في غزة تلقوا علاجاً لإصابتهم بسوء التغذية الحاد، "بينهم 1600 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد".

ويأتي إعلان الاحتلال الإسرائيلي في وقت تتبدد فيه الآمال بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بسبب تمسك إسرائيل وحركة حماس بمطالب متضاربة، ما يضعف فرص الموافقة على خطة كشفها الرئيس الأمريكي جو بايدن، تنص في مرحلة أولى على وقف إطلاق نار على ستة أسابيع يترافق مع انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في غزة والإفراج عن رهائن محتجزين في القطاع وفلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية، وإدخال مساعدات إنسانية.

وقال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو مؤخراً أمام مجلس الأمن الدولي إنه "من شبه المستحيل تسليم مساعدة بمستوى يلبي الحاجات المتزايدة على الأرض" محذراً من أنه "ما لم يحدث أي تغيير، فإن شمال غزة يواجه مجاعة وشيكة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الاحتلال حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائياً أمام محكمة العدل الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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