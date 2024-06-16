وقال أردوغان في منشور على منصة إكس: "أهنّئ شعبنا والأمة الإسلامية من أعماق قلبي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك". وأضاف: "وأسأل الله تعالى أن يعود عيد الأضحى بالطمأنينة على قلوبنا وبالأمن على بلدنا وبالسلام على منطقتنا، بخاصة فلسطين والسودان".

وأدى الرئيس التركي صباح الأحد، صلاة عيد الأضحى بمسجد أوكلوك في قضاء مرمريس التابع لولاية موغلا جنوب غربي تركيا، وبعد أداء صلاة العيد، تبادل التهاني بمناسبة العيد مع المواطنين، والتقط صوراً تذكارية برفقتهم.

وأشار أردوغان إلى أهمية صلة الرحم والتحلي بالوحدة في الأعياد الدينية بشكل خاص، وضرورة زيارة الآباء والأمهات وكبار السن من الأقارب. ورافق أردوغان في صلاة العيد، والي موغلا إدريس أق بييق، ورئيس بلدية موغلا أجار أونلو، وبرلمانيون ومسؤولون آخرون.

وأقام مواطنون أتراك وأجانب صلاة العيد في عدة مساجد بولايات تركية مختلفة.

وعقب صلاة عيد الأضحى، اليوم الأحد، تبادل مواطنون أتراك وأجانب التهاني في ساحة مسجدي آيا صوفيا والسلطان أحمد.