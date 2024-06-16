سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل 11 جندياً إسرائيلياً بمعارك غزة خلال 24 ساعة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 11 جندياً خلال 24 ساعة في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ففي معارك شمال القطاع أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط من اللواء الثامن الأحد، وآخر أمس السبت متأثراً بإصابته قبل أيام في معارك بالجنوب، بالإضافة إلى مقتل 8 آخرين.
مقتل 11 جندياً إسرائيلياً بمعارك غزة خلال 24 ساعة
مقتل 11 جندياً إسرائيلياً بمعارك غزة خلال 24 ساعة. / صورة: AA Archive
16 يونيو 2024

وقال الجيش في بيان: "توفي الرقيب يائير رويتمان، البالغ من العمر 19 عاماً، وهو مقاتل في كتيبة جفعاتي، متأثراً بجراحه بعد إصابته بجراح خطيرة الاثنين خلال معارك جنوبي قطاع غزة". وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة) إلى أنّ الجندي القتيل "أصيب خلال تفجير مقاتلين فلسطينيين مبنى محاصراً في مدينة رفح، الاثنين الماضي".

وفي وقت سابق السبت، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 8 عسكريين، جراء تعرض مدرعة لعبوة ناسفة في مخيم تل السلطان غربي رفح، ليرتفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 659، بينهم 307 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه، بينما تشير المعطيات إلى إصابة 3835 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب، بينهم 1936 بالمعارك البرية.

في السياق ذاته، قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، أمس السبت، إن إعادة جميع المحتجَزين بقطاع غزة لن يكون عبر العمليات العسكرية. وأضاف هاغاري في مؤتمر صحفي بثته قناة 12 العبرية: "لن نتمكن من إعادة جميع المختطفين (الأسرى) عبر العمليات العسكرية".

وتابع: "نحن نعمل على تهيئة الظروف لعودة جميع المختطفين في أسرع وقت ممكن"، مشيراً إلى أن فريقاً من الخبراء سيجري تحقيقاً دقيقاً حول الحادث في رفح، والذي قُتل فيه 8 عسكريين بينهم ضابط على الأقل.

من جانبه قال متحدث كتائب القسام الجناح العسكرية لحركة حماس أبو عبيدة، في منشور على تليغرام عقب إقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 8 من جنوده: "عمليتنا المركبة والنوعية في رفح تأكيد جديد على فشل العدو أمام مقاومتنا". وفي وقت سابق السبت، أعلنت كتائب القسام، تنفيذ "كمين مركب" استهدف جنوداً إسرائيليين وأوقعهم بين قتيل وجريح في رفح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us