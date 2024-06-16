سياسة
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مساجد تركيا تشهد ازدحاماً في صلاة عيد الأضحى
امتلأت مساجد تركيا بالمصلين الذين أدوا صلاة عيد الأضحى. وشهدت جوامع المدن التاريخية، اليوم الأحد، أداء صلاة العيد بمشاركة مئات آلاف المسلمين.
مساجد تركيا تشهد ازدحاماً في صلاة عيد الأضحى
مساجد تركيا تشهد ازدحاماً في صلاة عيد الأضحى / صورة: AA
16 يونيو 2024

ومع حلول ساعات الصباح الأولى من الأحد، بدأ المصلون التوافد على الجوامع التاريخية في عموم الولايات التركية.

وفي هذا الإطار، استقبلت جوامع آيا صوفيا الكبير، والفاتح، والسليمانية، والسلطان أحمد، وأيوب سلطان، المصلين من الأتراك والأجانب الموجودين في المدينة. كما شهد جامع تشاملجا الكبير في الشطر الآسيوي من المدينة، أداء صلاة العيد بمشاركة أعداد كبيرة من المصلين.

وعقب أداء صلاة العيد عمت أجواء الفرح والمعايدة بمناسبة عيد الأضحى، إذ راح المصلون يتبادلون تهاني العيد.

وأكد خطباء العيد في الجوامع على أهمية نحر الأضحية في هذه المناسبة، وصلة الرحم، وفعل الخيرات. كما سلّطت خطبة العيد الضوء على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وابتهل المصلّون إلى الله بالدعاء كي يفرّج عن المظلومين الفلسطينيين.

ويحل عيد الأضحى هذا العام بينما تشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم أطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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