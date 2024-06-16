سياسة
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حماس تدعو لمواجهة الإبادة وهنية: ردنا على مقترح الهدنة متوافق مع خطاب بايدن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في كلمة له اليوم الأحد، بمناسبة عيد الأضحى، إن رد الحركة على مقترح وقف إطلاق النار متوافق مع الأسس التي وردت في خطاب بايدن وقرار مجلس الأمن.
حماس تدعو لمواجهة الإبادة وهنية: ردنا على مقترح الهدنة متوافق مع خطاب بايدن
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية  / Others
16 يونيو 2024

ووجّه هنية تحية إلى "المقاومين في القسام وكتائب المقاومة الذين قدموا نموذجاً فريداً للمجاهد المقاوم المتمسك بحقه"، مشيداً بالموقف المعلن لكل الجهات المساندة والمتحالفة مع فلسطين.

وأضاف: "عيد آخر يمر على فلسطين وغزة تكافح ضد الغزاة المحتلين على كل الجبهات. نحن في خضم ملحمة تاريخية ندافع فيها عن أرضنا وهويتنا وقدسنا ومقدساتنا. ولن يرى العدو من شعبنا إلا الصمود والثبات والمقاومة ومزيداً من التجذر والانتماء.

وفي وقت سابق، دعت حركة حماس في بيان بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك، الأحد، إلى تكثيف جهود إغاثة الشعب الفلسطيني في مواجهة "حرب الإبادة" التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة للشهر التاسع.

وقالت حماس: "نبارك لأمتنا حلول العيد، ولحجاج بيت الله الحرام أداءهم مناسك الحج هذا العام". ودعت إلى "دعم صمود شعبنا الفلسطيني ودفاعه عن مقدساته، وتكثيف الجهود لإغاثته في مواجهة حرب الإبادة والتطهير العرقي والتجويع".

وأكدت حماس أن الشعب الفلسطيني "في قطاع غزة وفي كل ساحات الوطن وخارجه، يقف نيابة عن الأمة قاطبة، دفاعاً عن أرض فلسطين المباركة، وذوداً وحماية عن المسجد الأقصى المبارك، قبلة المسلمين الأولى، وثالث الحرمين الشريفين".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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