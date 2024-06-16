وحسب شهود عيان، حاصر "جيش الاحتلال منزلاً، وسُمعت أصوات إطلاق نار بين الحين والآخر، على وقع تحليق لطائرات درون في سماء المخيم". وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باقتحام قوة خاصة للمخيم، كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال الاقتحام.

في سياق متصل، استشهد طفل فلسطيني وأصيب اثنان برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة للبلدة أطلق خلالها جيش الاحتلال النار بشكل مباشر صوب الشبان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن بيان مقتضب لوزارة الصحة الفلسطينية أن "الطفل سلطان عبد الرحمن خطاطبة (15 عاماً) استشهد جراء إصابته برصاص الاحتلال في بيت فوريك". وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت أن طواقمها في نابلس تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي في بيت فوريك، إحداها بالصدر وصفت بالخطيرة جداً، في حين أصيب مواطن (45 عاماً) بالرصاص الحي في الفخذ، وطفل (16عاماً) بالرصاص الحي بالقدم، وقد جرى نقلهم إلى المستشفى.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال كذلك بلدتي جيوس وحبلة شرقي مدينة قلقيلية ودهمت عدداً من المنازل، كما اقتحمت بلدة كفر نعمة غربي رام الله.

وبالتزامن مع الحرب المدمرة على قطاع غزة، استشهد 547 فلسطينياً وجُرح نحو 5200 بالضفة الغربية، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى اعتقال قرابة 9185 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.