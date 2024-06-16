وأضاف أن "الأعياد تدعو المسلمين إلى الأخوة والتضامن والتعاضد والتقاسم رغم اختلاف لغاتهم، وألوانهم، وأعراقهم ومناطقهم الجغرافية". وأكد أهمية اتحاد المسلمين لمكافحة ومواجهة "شر الصهاينة الذين لا يميزون في القتل بين صغير وكبير ورجل وامرأة ومُسن".

وأشار إلى أن "الحزن والمعاناة يخيّمان على مشاعر المسلمين حول العالم، بسبب المأساة التي لا مثيل لها في التاريخ في غزة والقدس". وأعرب عن أسفه وحزنه لحلول العيد على المسلمين في ظل "الظلم والمجازر التي يتعرض لها إخواننا" في مختلف دول العالم. وشدد على أن "الأعياد لن تصل إلى معناها ومفهومها الحقيقي إلا عندما تعم الفرحة جميع المسلمين حول العالم".

ويحل عيد الأضحى هذا العام بينما تشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة خلّفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم أطفال.