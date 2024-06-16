سياسة
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السعودية.. حجاج بيت الله الحرام يبدؤون طواف الإفاضة
بدأ الحجاج، الأحد، تأدية طواف الإفاضة حول بيت الله الحرام في مكة المكرمة، غربي السعودية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مهللين مكبِّرين، خلال هذا الركن الأساسي من الفريضة.
السعودية.. حجاج بيت الله الحرام يبدؤون طواف الإفاضة
حجاج بيت الله الحرام يبدؤون طواف الإفاضة بعد رمي الجمرات في أول أيام "الأضحى" / صورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)
16 يونيو 2024

وطواف الإفاضة هو الركن الثالث من أركان الحج الأربعة في الإسلام، وأولها الإحرام، وهو نية الدخول في تأدية المناسك، وثانيها الوقوف بعرفة، وثالثها طواف الإفاضة، أما الركن الأخير فهو السعي بين الصفا والمروة.

وفجر الأحد، توافد الحجاج إلى مشعر مِنى (غرب)، لرمي الجمرات والشروع في نحر الأضاحي وحلق الرؤوس، فيما يُختتم منسك هذا اليوم بالطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.

ورمي الجمرات، وفق مناسك الحج، هو "تذكير بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم، عليه السلام، في هذه الأماكن، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه".

والسبت، أعلن وزير الحج السعودي، توفيق الربيعة، في مؤتمر صحفي، أن "عدد الحجاج الإجمالي لهذا العام، 1445هـ، بلغ مليوناً و833 ألفاً و164 حاجّاً وحاجّة من أكثر من 200 دولة، بينهم 221 ألفاً و854 من داخل المملكة".

وانطلق موسم الحج، الجمعة، بيوم التروية، وشهد، أمس السبت، الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وتستمر المناسك 6 أيام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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