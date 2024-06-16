وطواف الإفاضة هو الركن الثالث من أركان الحج الأربعة في الإسلام، وأولها الإحرام، وهو نية الدخول في تأدية المناسك، وثانيها الوقوف بعرفة، وثالثها طواف الإفاضة، أما الركن الأخير فهو السعي بين الصفا والمروة.

وفجر الأحد، توافد الحجاج إلى مشعر مِنى (غرب)، لرمي الجمرات والشروع في نحر الأضاحي وحلق الرؤوس، فيما يُختتم منسك هذا اليوم بالطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.

ورمي الجمرات، وفق مناسك الحج، هو "تذكير بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم، عليه السلام، في هذه الأماكن، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه".

والسبت، أعلن وزير الحج السعودي، توفيق الربيعة، في مؤتمر صحفي، أن "عدد الحجاج الإجمالي لهذا العام، 1445هـ، بلغ مليوناً و833 ألفاً و164 حاجّاً وحاجّة من أكثر من 200 دولة، بينهم 221 ألفاً و854 من داخل المملكة".

وانطلق موسم الحج، الجمعة، بيوم التروية، وشهد، أمس السبت، الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وتستمر المناسك 6 أيام.