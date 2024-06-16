سياسة
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أول أيام الأضحى بغزة.. قصف إسرائيلي يقتل 9 فلسطينيين بينهم 6 أطفال
استُشهد 9 فلسطينيين، بينهم 6 أطفال، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
أول أيام الأضحى بغزة.. قصف إسرائيلي يقتل 9 فلسطينيين بينهم 6 أطفال
استشهاد 9 فلسطينيين بقصف إسرائيلي لمنزل بمخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة / صورة: AFP
16 يونيو 2024

وأفاد مصدر طبي في القطاع بأن 9 شهداء، بينهم 6 أطفال، وصلت جثامينهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح (وسط)، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في مخيم البريج.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال شهود عيان إن الطواقم الطبية انتشلت عدداً من الشهداء والمصابين، دون تحديد عددهم، بينهم رضيعة، جراء قصف طائرة إسرائيلية منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأوضح الشهود أن القصف أدى إلى تدمير المنزل، فضلاً عن أضرار طالت المنازل المجاورة، كما أشاروا إلى أن أفراد الأطقم الطبية والدفاع المدني لا يزالون يبحثون عن مزيد من الضحايا والمصابين جراء الهجوم الإسرائيلي.

ويحل العيد هذا العام فيما تواصل إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنَّ حرب على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، وأدخلت تل أبيب في عزلة دولية وتسببت في ملاحقتها قضائيّاً أمام محكمة العدل الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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