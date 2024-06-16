سياسة
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أردوغان يهنئ قادة دول عربية وإسلامية بعيد الأضحى متمنياً السلام في فلسطين
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالات هاتفية مع ولي العهد السعودي، ورئيس دولة الإمارات، ورئيس وزراء باكستان، إضافة إلى الرئيس العراقي، وتبادل معهم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.
أردوغان يهنئ قادة دول عربية وإسلامية بعيد الأضحى متمنياً السلام في فلسطين
أردوغان يهنئ قادة دول إسلامية بعيد الأضحى متمنياً السلام في فلسطين / صورة: AA
16 يونيو 2024

وفي محادثة هاتفية، هنأ الرئيس أردوغان وليَّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والشعب السعودي، بعيد الأضحى، مؤكداً أن وحدة العالم الإسلامي مهمة في هذه الأوقات الصعبة.

كما حيَّا الرئيس التركي المملكة العربية السعودية على قرارها استضافة 1000 أسرة من أسر الشهداء والجرحى من غزة لأداء فريضة الحج.

وفي اتصال آخر مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، أعرب أردوغان عن رغبته في الاحتفال بالأعياد بسلام وهدوء في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تسودها الدماء والدموع.

وقدم التهنئة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما أجرى الرئيس التركي محادثة هاتفية مع رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، هنأه خلالها والشعب الباكستاني بمناسبة عيد الأضحى، وذكر أن العالم الإسلامي عاش وقتاً حزيناً في عيد الأضحى بسبب القمع الإسرائيلي لأهل غزة.

وأجرى الرئيس أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أعرب خلالها عن تمنياته بأن تكون الأعياد، التي تعد من أكثر الأيام الخاصة في العالم الإسلامي، بمثابة عطلة وأن تجلب السلام والسعادة للعالم الإسلامي، خصوصاً الأراضي الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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