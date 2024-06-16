سياسة
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جيش الاحتلال: حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ وقذيفة منذ 7 أكتوبر
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، أن "حزب الله" في لبنان يصعّد هجماته ضد إسرائيل، مشيراً إلى أنه أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ وقذيفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
جيش الاحتلال: حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ وقذيفة منذ 7 أكتوبر
متحدث جيش الاحتلال: حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ وقذيفة مضادة للدبابات وطائرات مسيّرة منذ أحداث السابع من أكتوبر / صورة: Reuters
16 يونيو 2024

وأوضح متحدّث جيش الاحتلال دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي أنّ "حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ قذيفة مضادة للدبابات وطائرات مسيّرة منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول".

وقال هاغاري إنّ "حزب الله" في لبنان يصعّد هجماته ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن تل أبيب "ستعمل على عودة الإسرائيليين إلى الشمال". وتابع: "هجمات حزب الله المتزايدة تقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيداً أوسع نطاقاً.. وهو تصعيد يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة".

وفي وقت سابق الأحد، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في أول أيام عيد الأضحى، قصفاً جوياً ومدفعياً على بلدات حدودية في جنوب لبنان، بعد هدوء حذر خيم على هذه الجبهة لـ12 ساعة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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