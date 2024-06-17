سياسة
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يورو 2024.. إنكلترا تفوز على صربيا بهدف دون رد والدنمارك تتعادل مع سلوفينيا
قاد جود بيلينغهام منتخب إنكلترا نحو فوز ثمين على نظيره الصربي بهدف دون رد، الأحد، على ملعب "فيلتينس أرينا"، في مستهل مشوارهما بنهائيات "يورو 2024" لحساب المجموعة الثالثة، فيما حسم التعادل الإيجابي، مواجهة منتخب الدنمارك مع نظيره السلوفيني بهدف لمثله.
يورو 2024.. إنكلترا تفوز على صربيا بهدف دون رد والدنمارك تتعادل مع سلوفينيا
يورو 2024.. سلوفينيا تفرض تعادلاً مريراً على الدنمارك 1-1 / صورة: AP
17 يونيو 2024

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر جود بيلينغهام في الدقيقة 13 من رأسية رائعة، فيما لم يشهد الشوط الثاني من المباراة تسجيل أي أهداف، رغم المحاولات المكثفة من جانب المنتخب الصربي الذي ضغط بشدة في الدقائق الأخيرة سعياً لإدارك التعادل، لينتهي اللقاء بفوز منتخب إنكلترا بهدف دون مقابل.

وبهذه النتيجة رفع منتخب "الأسود الثلاثة" رصيده إلى 3 نقاط محتلاً المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، بينما لم يحصد منتخب صربيا أي نقاط ليحتل المركز الرابع والأخير.

وفي وقت سابق أيضاً، وضمن نفس المجموعة، حسم التعادل الإيجابي، مواجهة منتخب الدنمارك مع نظيره السلوفيني بهدف لمثله، الأحد، على ملعب "إم إتش بي أرينا" بمدينة شتوتغارت، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الدنماركي بهدف دون رد، سجله كريستيان إريكسن، في الدقيقة 17، فيما نجح إيريك جانزا، من إدراك التعادل لسلوفينيا في الدقيقة 77 من الشوط الثاني.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى وسيطر المنتخب الدنماركي على العديد من فتراتها خاصة في الشوط الأول الذي تفوّق فيه على منافسه ونجح في تسجيل هدف مبكر وأهدر أكثر من فرصة كانت كفيلة بزيادة غلته التهديفية وحسم اللقاء مبكرا إلا أنه فشل في ترجمة تلك الفرص إلى أهداف.

واكتفى المنتخب الدنماركي بنقطة واحدة في مواجهته الأولى بكأس أوروبا، وقبل مباراتيه المقبلتين مع إنكلترا وصربيا، فيما حصد منتخب سلوفينيا النقطة الأولى له أيضا بالبطولة، وهي أول نتيجة تعادل في البطولة حتى نهاية هذه المباراة.

وتستضيف ألمانيا النسخة السابعة عشرة من منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في الفترة من 14 يونيو/حزيران الجاري وحتى 14 يوليو/تموز المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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