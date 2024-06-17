سياسة
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لتجنب التصعيد مع لبنان.. مستشار لبايدن يزور إسرائيل
صرّح مسؤول بالبيت الأبيض بأن مستشاراً كبيراً للرئيس بايدن سيسافر إلى إسرائيل، الاثنين، لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين هناك لتجنب مزيد من التصعيد بين إسرائيل ولبنان.
لتجنب التصعيد مع لبنان.. مستشار لبايدن يزور إسرائيل
دخان يتصاعد من الحرائق التي أشعلها قصف الاحتلال الإسرائيلي على قرية دير ميماس جنوب لبنان في 15 يونيو الجاري / صورة: AFP
17 يونيو 2024

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن آموس هوكستين سيعمل على تعزيز الجهود لتجنب زيادة التصعيد على طول "الخط الأزرق" بين إسرائيل ولبنان.

كانت الهجمات المتبادلة بين الاحتلال الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية قد أدت إلى زيادة المخاوف من اندلاع حرب واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وأمس الأحد، وفي أول أيام عيد الأضحى، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً جوياً ومدفعياً على بلدات حدودية في جنوب لبنان، بعد هدوء حذر خيَّم على هذه الجبهة لـ12 ساعة، معلناً أن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من حزب الله على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد خطير.

وأطلق حزب الله الأسبوع الماضي، أكبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة خلال الأشهر الثمانية التي تبادل فيها إطلاق النار مع جيش الاحتلال بالتزامن مع الحرب في غزة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم من الجانب اللبناني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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