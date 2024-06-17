وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن آموس هوكستين سيعمل على تعزيز الجهود لتجنب زيادة التصعيد على طول "الخط الأزرق" بين إسرائيل ولبنان.

كانت الهجمات المتبادلة بين الاحتلال الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية قد أدت إلى زيادة المخاوف من اندلاع حرب واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وأمس الأحد، وفي أول أيام عيد الأضحى، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً جوياً ومدفعياً على بلدات حدودية في جنوب لبنان، بعد هدوء حذر خيَّم على هذه الجبهة لـ12 ساعة، معلناً أن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من حزب الله على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد خطير.

وأطلق حزب الله الأسبوع الماضي، أكبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة خلال الأشهر الثمانية التي تبادل فيها إطلاق النار مع جيش الاحتلال بالتزامن مع الحرب في غزة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم من الجانب اللبناني.