وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مقتل جندي جديد في صفوفه خلال معارك جنوبي قطاع غزة. وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي: "مقتل الرقيب تسور أبراهام (22 سنة)، مقاتل في لواء ناحال، سقط في معركة جنوبي قطاع غزة"، دون مزيد من التفاصيل.

كما أعلن الجيش في البيان ذاته اسم القتيل الثامن الذي سقط في كمين المدرعة بمخيم تل السلطان في مدينة رفح، السبت، الذي قُتل فيه 8 جنود وضباط، جراء تعرض المدرعة لعبوة ناسفة، وأعلن أسماء 7 منهم في أوقات مختلفة منذ السبت.

وأمس الأحد، أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط من اللواء الثامن في معارك شمال قطاع غزة، كما أعلن عن آخَر، أمس السبت، متأثراً بإصابته قبل أيام في معارك بجنوب قطاع غزة.

وعقب الإعلان عن مقتل الثمانية، قال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي بثته القناة 12 العبرية: "لن نتمكن من إعادة جميع المختطفين (الأسرى) عبر العمليات العسكرية". وأشار هاغاري إلى أن فريقاً من الخبراء سيجري تحقيقاً دقيقاً في حادث رفح الذي قتل فيه 8 عسكريين بينهم ضابط على الأقل.

وقالت القناة 13 العبرية إن "الجيش والمؤسسة الأمنية يواصلان التحقيق في كارثة ناقلة الجنود التي أدت لمقتل 8 عسكريين". وأضافت: "مسؤولو الدفاع يبحثون إبقاء المتفجرات بعيداً عن الجنود حتى لا يؤدي أي هجوم لنتائج كارثية"، مشيرةً إلى أن "الجيش يعيد حساباته في ما يتعلق بناقلات الجنود التي تحمل متفجرات في ساحة المعركة".

من جانبه، قال متحدث كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، في منشور على تليغرام عقب إقرار الجيش الإسرائيلي بمقتل 8 من جنوده: "عمليتنا المركبة والنوعية في رفح تأكيد جديد لفشل العدو أمام مقاومتنا".

ووفقاً لمعطيات الجيش الإسرائيلي، ارتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 662، بينهم 312 في المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه. كما تشير المعطيات إلى إصابة 3841 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب، بينهم 1940 في المعارك البرية.