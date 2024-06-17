سياسة
3 دقيقة قراءة
شهداء في استهداف الاحتلال تجّاراً وعناصر تأمين شاحنات بضائع جنوبي غزة
أعلنت مصادر طبية استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين، مساء الاثنين، في استهداف طائرات حربية إسرائيلية مجموعة من التجّار وعناصر تأمين شاحنات بضائع شرقي مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة.
شهداء في استهداف الاحتلال تجّاراً وعناصر تأمين شاحنات بضائع جنوبي غزة
فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بالمباني التي دمرتها غارات الاحتلال على مخيم جباليا على مشارف مدينة غزة / صورة: AP
17 يونيو 2024

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر طبية في مستشفى "غزة الأوروبي" بمدينة خان يونس (جنوب) أنّ "9 شهداء وعدداً من المصابين بجروح مختلفة وصلوا إلى المستشفى جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من التجار الذين كانوا ينتظرون شاحناتهم وعناصر تأمين هذه الشاحنات شرقي رفح".

وقال شهود عيان إنّ القصف الإسرائيلي استهدف التجار وعناصر تأمين البضائع (تتبع لشركات أمن غير حكومية) في أثناء انتظارهم وصول الشاحنات المحملة بالبضائع عبر معبر كرم أبو سالم، جنوبي القطاع.

ومنذ صباح ثاني أيام عيد الأضحى المبارك نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، حسب مصادر طبية وشهود عيان.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سباق، "ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منهما إلى المستشفيات 10 شهداء و73 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية"، لترتفع الحصيلة إلى 37 ألفاً و347 شهيداً و85 ألفاً و372 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت مصادر صحية في القطاع باستشهاد 3 مواطنين بينهم سيدة، وبإصابة آخرين بجروح وُصفت بالخطيرة جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن غارات وقصفاً مدفعياً إسرائيلياً متواصلاً يستهدف مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، طفلاً ومسناً فلسطينيَّين إثر قصف منزل في مدينة غزة، وقال الدفاع المدني، عبر بيان مقتضب: "انتشلت طواقمنا شهيدين، طفل ومسن، بالإضافة إلى عدد من الجرحى نتيجة قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة مقاط في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، فجر الاثنين".

في السياق ذاته، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية وسط حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ما أجبر عائلات من الحي على النزوح إلى غربي المدينة وسط قصف مدفعي وإطلاق نار. كما أحرق جيش الاحتلال صالة المغادرين في الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، وتقدم عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة على الحدود المصرية-الفلسطينية تجاه وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

والأحد، وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك، لم تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن قصف مناطق متفرقة من القطاع، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير المنازل وأضرار في الطرقات والبنى التحتية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني المُزري في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us