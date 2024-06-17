ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر طبية في مستشفى "غزة الأوروبي" بمدينة خان يونس (جنوب) أنّ "9 شهداء وعدداً من المصابين بجروح مختلفة وصلوا إلى المستشفى جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من التجار الذين كانوا ينتظرون شاحناتهم وعناصر تأمين هذه الشاحنات شرقي رفح".

وقال شهود عيان إنّ القصف الإسرائيلي استهدف التجار وعناصر تأمين البضائع (تتبع لشركات أمن غير حكومية) في أثناء انتظارهم وصول الشاحنات المحملة بالبضائع عبر معبر كرم أبو سالم، جنوبي القطاع.

ومنذ صباح ثاني أيام عيد الأضحى المبارك نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، حسب مصادر طبية وشهود عيان.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سباق، "ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منهما إلى المستشفيات 10 شهداء و73 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية"، لترتفع الحصيلة إلى 37 ألفاً و347 شهيداً و85 ألفاً و372 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت مصادر صحية في القطاع باستشهاد 3 مواطنين بينهم سيدة، وبإصابة آخرين بجروح وُصفت بالخطيرة جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن غارات وقصفاً مدفعياً إسرائيلياً متواصلاً يستهدف مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، طفلاً ومسناً فلسطينيَّين إثر قصف منزل في مدينة غزة، وقال الدفاع المدني، عبر بيان مقتضب: "انتشلت طواقمنا شهيدين، طفل ومسن، بالإضافة إلى عدد من الجرحى نتيجة قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة مقاط في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، فجر الاثنين".

في السياق ذاته، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية وسط حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ما أجبر عائلات من الحي على النزوح إلى غربي المدينة وسط قصف مدفعي وإطلاق نار. كما أحرق جيش الاحتلال صالة المغادرين في الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، وتقدم عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة على الحدود المصرية-الفلسطينية تجاه وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

والأحد، وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك، لم تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن قصف مناطق متفرقة من القطاع، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير المنازل وأضرار في الطرقات والبنى التحتية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني المُزري في غزة.