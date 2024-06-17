سياسة
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وزيرة التعليم الألمانية تزمع إقالة مسؤولة كبيرة بسبب غزة
كشفت وزارة التعليم الألمانية عن أن الوزيرة بيتينا شتارك-فاتسينغر، تزمع إقالة مسؤولة كبيرة بالوزارة سعت لفرض عقوبات على مجموعة من المحاضرين الذين عبّروا عن معارضتهم لإزالة مخيم احتجاجي مؤيد للفلسطينيين في جامعة برلين.
وزيرة التعليم الألمانية تزمع إقالة مسؤولة كبيرة بسبب غزة
طلاب جامعة برلين الحرة يقيمون معسكراً داخل الجامعة احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية على غزة / صورة أرشيفية: AA
17 يونيو 2024

وأفادت وزارة التعليم الألمانية، مساء أمس الأحد، بأن شتارك-فاتسينغر طلبت من المستشار الألماني أولاف شولتس، إقالة المسؤولة سابين دورينغ، التي تشغل ثاني أعلى منصب في الوزارة بعد الوزيرة نفسها.

وفي أوائل مايو/أيار الماضي، حاول نحو 150 ناشطاً مؤيداً للفلسطينيين إقامة خيام في جامعة برلين الحرة احتجاجاً على الحرب المدمِّرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. ورداً على الاحتجاج، استدعت الجامعة الشرطة لتُخلي المكان بسرعة. وبعد أسبوع من الواقعة، أعرب أكثر من 300 أكاديمي من جامعات برلين عن دعمهم المخيمات الاحتجاجية المؤيدة لفلسطين في حرم جامعة برلين الحرة، ودافعوا عن حق الطلاب في التظاهر.

وأكدوا من خلال الرسالة المفتوحة أنه بغض النظر عن مدى اتفاقهم مع المطالب المحددة لمخيم الاحتجاج، فإنهم يدافعون عن طلابهم وحقهم في الاحتجاج السلمي. واتهم الأكاديميون إدارة الجامعة بتعريض المتظاهرين لـ"عنف الشرطة".

ومؤخراً ذكرت وسائل إعلام ألمانية رسمية، أنه بعد أيام قليلة من هذه الرسالة المفتوحة، بدأ مكتب الوزيرة ستارك-فاتسينغر مراجعة قانونية لدراسة إمكانية فرض عقوبات بموجب قانون الخدمة المدنية والقانون الجنائي ضد هؤلاء الأكاديميين، بما في ذلك خيار إلغاء تمويل دراستهم.

وأكدت شتارك-فاتسينغر، التي انتقدت المحاضرين علناً في ذلك الوقت بسبب دعمهم مخيم الاحتجاج، أن دورينغ هي التي بدأت التحقيق، وأشارت إلى أنها فتحت تحقيقاً شاملاً وشفافاً في وقائع المسألة، وأوضحت أنه جرى توجيه الإدارات المعنية لدراسة العواقب المحتملة بموجب قانون التمويل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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