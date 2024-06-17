وأفادت وزارة التعليم الألمانية، مساء أمس الأحد، بأن شتارك-فاتسينغر طلبت من المستشار الألماني أولاف شولتس، إقالة المسؤولة سابين دورينغ، التي تشغل ثاني أعلى منصب في الوزارة بعد الوزيرة نفسها.

وفي أوائل مايو/أيار الماضي، حاول نحو 150 ناشطاً مؤيداً للفلسطينيين إقامة خيام في جامعة برلين الحرة احتجاجاً على الحرب المدمِّرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. ورداً على الاحتجاج، استدعت الجامعة الشرطة لتُخلي المكان بسرعة. وبعد أسبوع من الواقعة، أعرب أكثر من 300 أكاديمي من جامعات برلين عن دعمهم المخيمات الاحتجاجية المؤيدة لفلسطين في حرم جامعة برلين الحرة، ودافعوا عن حق الطلاب في التظاهر.

وأكدوا من خلال الرسالة المفتوحة أنه بغض النظر عن مدى اتفاقهم مع المطالب المحددة لمخيم الاحتجاج، فإنهم يدافعون عن طلابهم وحقهم في الاحتجاج السلمي. واتهم الأكاديميون إدارة الجامعة بتعريض المتظاهرين لـ"عنف الشرطة".

ومؤخراً ذكرت وسائل إعلام ألمانية رسمية، أنه بعد أيام قليلة من هذه الرسالة المفتوحة، بدأ مكتب الوزيرة ستارك-فاتسينغر مراجعة قانونية لدراسة إمكانية فرض عقوبات بموجب قانون الخدمة المدنية والقانون الجنائي ضد هؤلاء الأكاديميين، بما في ذلك خيار إلغاء تمويل دراستهم.

وأكدت شتارك-فاتسينغر، التي انتقدت المحاضرين علناً في ذلك الوقت بسبب دعمهم مخيم الاحتجاج، أن دورينغ هي التي بدأت التحقيق، وأشارت إلى أنها فتحت تحقيقاً شاملاً وشفافاً في وقائع المسألة، وأوضحت أنه جرى توجيه الإدارات المعنية لدراسة العواقب المحتملة بموجب قانون التمويل.