ورمى الحجاج الأحد جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، بعد أن أدوا ركن الحج الأعظم في عرفة، ويمكن للحجاج المتعجلين رمي الجمرات في يومين (الاثنين والثلاثاء) بعد وقت الزوال (وقت الظهيرة) إلى الغروب، وبعد رمي الجمرات الثلاثاء، يُمكن للمتعجلين مغادرة منى قبل غروب الشمس، وعدم المبيت فيها.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1445هـ بلغ (1,833,164) حاجاً، منهم (1,611,310) حجاج قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (221,854) حاجاً من المواطنين والمقيمين، وبلغ عدد الحجاج الذكور (958,137) حاجاً، فيما بلغ عدد الحاجّات (875,027) حاجةً.

وحسب السلطات السعودية بلغت نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية (22.3%)، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية فقد بلغ عددهم (63.3%)، فيما بلغت نسبة حُجاج الدول الإفريقية عدا الدول العربية (11.3%)، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة (3.2%).

أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، فقد وصل (1,546,345) حاجاً عن طريق المنافذ الجوية، ووصل (60,251) حاجاً عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (4,714) حاجاً.