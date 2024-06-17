وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن منظمة "إخوة السلاح" التي تضم جنوداً سابقين في جيش الاحتلال، قد دعت لهذه الاحتجاجات، مضيفةً: "أغلق متظاهرون ضد الحكومة الطريق السريع رقم 2 في منطقة هرتسليا، واحتجَّ آخرون على الطريق السريع رقم 1 في منطقة ميفسارت تسيون"، مشيرةً إلى أن الشرطة أعلنت أنه "سيجري إغلاق الطرق داخل القدس اليوم أمام مسيرة (إخوة السلاح)".

وأمس الأحد، أعلنت "إخوة السلاح" في منشور على منصة إكس، أنه سينظَّم تجمع قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الاثنين، قبل التوجه بمسيرة حاشدة إلى مقر الكنيست.

كانت "إخوة السلاح" قد قالت في منشور على منصة إكس، السبت، إنها تنظم الاحتجاجات تحت عنوان "إعادة التفويض إلى الشعب"، مضيفةً: "ابتداءً من نهاية هذا الأسبوع وطوال الأسبوع، سنخرج جميعاً إلى الشوارع لنجلب الأمل".

وبدأت الاحتجاجات التي تحمل أيضاً شعار "الإطاحة بالحكومة" مساء السبت، وتتواصل اليوم حتى يوم الخميس، حسب منشور "إخوة السلاح"، وتطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وبإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وبعد هدنة مؤقتة أسفرت عن تبادل أسرى من الطرفين أواخر العام الماضي، لا تزال تل أبيب تقدِّر وجود أكثر من 120 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 أسيراً في غارات عشوائية شنتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلَّفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.