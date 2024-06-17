سياسة
3 دقيقة قراءة
اقتحامات مستمرة وحواجز تحاصر مواطني الضفة في عيد الأضحى مع تصعيد للمستوطنين
اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدينة قلقيلية ومخيم عقبة جبر بالضفة الغربية المحتلة، وداهم منازل واعتدى على فلسطينيين بالضرب واعتقل ثلاثة شبان وسيدة على الأقل.
اقتحامات مستمرة وحواجز تحاصر مواطني الضفة في عيد الأضحى مع تصعيد للمستوطنين
جيش الاحتلال يقتحم قلقيلية ومدناً أخرى بالضفة الغربية. / صورة أرشيفية: AA 
17 يونيو 2024

وذكر شهود عيان أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية، وشرعت بتفتيش منازل فلسطينية وتحطيم محتوياتها، مشيرين إلى أن جيش الاحتلال اعتقل سيدة فلسطينية، قبل انسحابه من المدينة، بعد اشتباك مسلح اندلع مع فلسطينيين، وقالت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، في بيان، إنّ مقاتليها أطلقوا النار تجاه قوات جيش الاحتلال خلال انسحابه.

وفي مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا (شرق) دهمت قوات من جيش الاحتلال منازل فلسطينية وفتشتها، وقال شهود عيان إنّ القوات اعتدت بالضرب على فلسطينيين خلال اقتحام منازلهم وحققت معهم ميدانياً قبل انسحابها.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كردلة بالأغوار الشمالية، وقالت مصادر محلية في القرية إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها الشرطة اقتحمت القرية بحثاً عن مركبات "غير قانونية"، كما اقتحمت بلدة نعلين وقرية دير نظام في محافظة رام الله والبيرة، واعتقلت 3 أشخاص.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت قرية دير نظام شمال غرب رام الله، دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة نعلين غرب رام الله، وداهمت عدة أحياء.

اعتداءات المستوطنين

كما أفادت وفا بأن مستوطنين اقتحموا تجمع عرب المليحات البدوي شمال غرب مدينة أريحا، وأشارت إلى أن المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات كشف أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا ومعهم قطعانهم من الأغنام تجمع عرب المليحات، واقتحموا مصلى فيه وعاثوا فيه خراباً وتدميراً.

في سياق متصل، ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعد حصارها بين مدن وقرى الضفة الغربية، وتنشر الحواجز وتفتش المواطنين وتفحص هوياتهم وتعتقل بعضهم عليها. ويأتي ذلك التشديد أيضاً في أيام عيد الأضحى، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد الجيش ومستوطنون اعتداءاتهم على الضفة، بما فيها القدس المحتلة، ما خلّف 548 قتيلاً ونحو 5 آلاف و200 جريح وأكثر من 9 آلاف و185 معتقلاً فلسطينياً، وفق جهات فلسطينية رسمية.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، معظمهم أطفال.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us