وحسب هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، فإن "نتنياهو سيواصل التشاور مع غالانت وديرمر ودرعي" بشأن تطورات الحرب، فيما قالت القناة 12 العبرية إن نتنياهو سيشكل مجلس مقلَّص للمشاورات الحساسة بدلاً من مجلس الحرب المُلغى، وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الأمر قائلةً: "إن رئيس الوزراء سيشكل مجلساً سياسياً مصغراً يضم وزيري الدفاع والشؤون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي".

كان المجلس يضم في عضويته نتنياهو وغانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى مراقبين هم: وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والوزير السابق بلا حقيبة غادي آيزنكوت، وزعيم حزب "شاس" آرييه درعي. لكن في 9 يونيو/حزيران الجاري، استقال غانتس وآيزنكوت من مجلس الحرب، واتهما نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه السياسية الخاصة، لا سيما الاستمرار في منصبه.

كما اتهماه بالفشل في تحقيق أهداف الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وطالبا بإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه نتنياهو. وآنذاك، أعلن بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، أنه طلب من نتنياهو ضمه إلى مجلس الحرب. فيما دعا سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، إلى حل مجلس الحرب.

وتتهم المعارضة نتنياهو بالخضوع لبن غفير وسموتريتش، اللذين هددا مراراً بإسقاط الحكومة، في حال قررت إنهاء الحرب على غزة عبر إبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس. وحاليا تُتخَذ القرارات في الحكومة على مستويين: الأول هو الحكومة الموسَّعة، والآخر هو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت).

وأُعلن عن تشكيل حكومة الحرب في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد انضمام حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة بيني غانتس. ويمثل مجلس الحرب، أضيق هيئة سياسية وأمنية في إسرائيل، وهو معنيّ باتخاذ القرارات السياسية في زمن الحرب