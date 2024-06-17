في السياق، بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، مساء الأحد، اتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، بينها تعزيز الاستيطان، وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان: "بحث الكابينت خطوات لتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة".

وادَّعى مكتب نتنياهو أن الإجراءات المقترحة "تأتي رداً على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، مضيفاً أنه "جرى أيضاً بحث سلسلة خطوات ستُتخَذ ضد السلطة الفلسطينية جراء أنشطتها ضد إسرائيل في المحافل الدولية".

واستدرك مكتب نتنياهو: "لكن وزير الدفاع (غالانت) والمستشارة القانونية للحكومة (غالي ميارا) طلبا مهلة زمنية لتقديم ملاحظاتهما على بعض الخطوات المقترحة"، و"أوعز رئيس الوزراء بطرح جميع المقترحات للتصويت في أثناء جلسة الكابينت القادمة" دون تحديد موعد له، وفق البيان الذي لم يحدد بقية المقترحات المطروحة.

كان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد قال في مايو الماضي، إن على إسرائيل الموافقة على بناء 10 آلاف مستوطنة في الضفة الغربية، وإنشاء مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، وإلغاء تصاريح السفر لمسؤولي السلطة الفلسطينية.

وفي الأسابيع الأخيرة، اعترفت النرويج وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة لاقت تنديداً من إسرائيل، التي قالت إنها بمثابة "مكافأة للإرهاب وتدعم حماس".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً على غزة خلَّفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم أطفال.

وتواصل إسرائيل حربها متجاهلةً قرارين لمجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.