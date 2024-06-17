سياسة
3 دقيقة قراءة
رداً على اعتراف دول أوروبية بفلسطين.. تحركات إسرائيلية لـ"تكثيف" الاستيطان
كشفت وسائل إعلام عبرية ، اليوم الاثنين ، عن أن عضوي الكنيست؛ النائبة المتطرفة ليمور سون هار ميلخ والنائب المتطرف تسفي سوكوت، سيشكلان لوبياً من أجل العودة إلى الاستيطان في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنه سيعلَن عنه يوم الثلاثاء.
رداً على اعتراف دول أوروبية بفلسطين.. تحركات إسرائيلية لـ"تكثيف" الاستيطان
تحركات إسرائيلية لـ"تكثيف" بناء المستوطنات في الضفة الغربية / صورة أرشيفية: AA
17 يونيو 2024

في السياق، بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، مساء الأحد، اتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، بينها تعزيز الاستيطان، وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان: "بحث الكابينت خطوات لتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة".

وادَّعى مكتب نتنياهو أن الإجراءات المقترحة "تأتي رداً على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، مضيفاً أنه "جرى أيضاً بحث سلسلة خطوات ستُتخَذ ضد السلطة الفلسطينية جراء أنشطتها ضد إسرائيل في المحافل الدولية".

واستدرك مكتب نتنياهو: "لكن وزير الدفاع (غالانت) والمستشارة القانونية للحكومة (غالي ميارا) طلبا مهلة زمنية لتقديم ملاحظاتهما على بعض الخطوات المقترحة"، و"أوعز رئيس الوزراء بطرح جميع المقترحات للتصويت في أثناء جلسة الكابينت القادمة" دون تحديد موعد له، وفق البيان الذي لم يحدد بقية المقترحات المطروحة.

كان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد قال في مايو الماضي، إن على إسرائيل الموافقة على بناء 10 آلاف مستوطنة في الضفة الغربية، وإنشاء مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، وإلغاء تصاريح السفر لمسؤولي السلطة الفلسطينية.

وفي الأسابيع الأخيرة، اعترفت النرويج وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة لاقت تنديداً من إسرائيل، التي قالت إنها بمثابة "مكافأة للإرهاب وتدعم حماس".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً على غزة خلَّفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم أطفال.

وتواصل إسرائيل حربها متجاهلةً قرارين لمجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us