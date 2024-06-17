وأفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام (رسمية) باستهداف غارة إسرائيلية بصاروخين الأحياء الجنوبية لبلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون وأطراف بلدتي كفر حمام وراشيا الفخار بقضاء حاصبيا.

وفي بيان الاثنين، نعى حزب الله اللبناني "بمزيد من الفخر والاعتزاز، محمد مصطفى أيوب جلال، مواليد عام 1979 من بلدة سلعا في جنوبي لبنان، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد "الخط الأزرق" الفاصل بين إسرائيل ولبنان تصعيداً لافتاً، ودعت الولايات المتحدة مراراً إلى احتوائه. وإثر التصعيد، يصل الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى إسرائيل الاثنين؛ حسب هيئة البث العبرية (رسمية).

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مساء أمس الأحد، أن "حزب الله" أطلق على إسرائيل أكثر من 5 آلاف قذيفة صاروخية وأخرى مضادة للدروع ومسيّرات مفخخة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي لبنانية في الجنوب.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرّض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية خلّفت أكثر من 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.