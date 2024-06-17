وقال بارث إيدي لوكالة رويترز: "الوضع بالغ الخطورة. تُحذرنا السلطة الفلسطينية التي نعمل معها بشكل وثيق من أنها ربما تنهار هذا الصيف".

وأضاف "إذا انهارت، فقد ينتهي بنا الأمر إلى وجود غزة أخرى، وهو ما سيكون مروعاً للجميع، بما في ذلك شعب إسرائيل".

وتترأس النرويج مجموعة المانحين الدولية للفلسطينيين وهي من داعمي السلطة الفلسطينية.

وفي 22 مايو/أيار الماضي، أعلنت النرويج وأيرلندا وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين رسمياً، بدءاً من 28 مايو/أيار، وسط ترحيب فلسطيني بخطوة الدول الأوروبية، بينما استعادت إسرائيل سفيريها في النرويج وأيرلندا آنذاك "لإجراء مشاورات طارئة".

وبالتزامن مع حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد الجيش ومستوطنون اعتداءاتهم على الضفة، بما فيها القدس المحتلة، ما خلّف 548 قتيلاً ونحو 5 آلاف و200 جريح وأكثر من 9 آلاف و185 معتقلاً فلسطينياً، وفق جهات فلسطينية رسمية.