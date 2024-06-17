سياسة
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"بعضهم تعرّض للتعذيب".. الاحتلال اعتقل 640 طفلاً من الضفة منذ 7 أكتوبر
اعتقل الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 640 طفلاً فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ما زالوا معتقلين وتعرّض بعضهم للتعذيب، حسبما أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين.
"بعضهم تعرّض للتعذيب".. الاحتلال اعتقل 640 طفلاً من الضفة منذ 7 أكتوبر
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 640 طفلاً بالضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة بعضهم تعرّض للتعذيب / صورة: وكالة الأنباء الفلسطينية (أرشيفية)
17 يونيو 2024

وأكد نادي الأسير في بيان أن "منذ بدء حرب الإبادة، سُجلت ما لا يقل عن 640 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال"، منهم من أطلق الاحتلال سراحهم لاحقاً، وكذلك من يواصل اعتقالهم في سجونه.

ولفت البيان إلى تعرّض "الأطفال في سجون الاحتلال، وعددهم (حالياً) نحو 250 طفلاً للإجراءات الانتقامية كافة، ومن بينها عمليات التنكيل والتعذيب والجرائم الطبية، التي يتعرّض لها الأسرى (الكبار) في سجون ومعسكرات الاحتلال".

وأفاد نادي الأسير بأن "السلطات الإسرائيلية اعتقلت أمس (الأحد) الطفل بهاء كاظم حج محمد (7 أعوام) من بلدة المغير شرقي رام الله (وسط الضفة)، وأفرجت عنه بعد ساعات".

ونقل عن عائلة الطفل قولها: "إنه كان في وسط البلدة، برفقة أطفال وفتية، عندما جرى اعتقالهم، إذ تتعرض بلدة المغير، كما المحافظات والبلدات والمخيمات كافة لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال".

وأضاف البيان أن "بهاء تعرّض للضرب على يديه بعد اعتقاله، وتعمد الاحتلال تركه عند نقطة بعيدة عن منزله، بينما أبقى على اعتقال 3 آخرين، هم فتيان وشاب".

​​​​​​​وبالتزامن مع حربه على غزة، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على الضفة، بما فيها القدس المحتلة؛ ما خلّف 548 شهيداً ونحو 5 آلاف و200 جريح وأكثر من 9 آلاف و185 معتقلاً فلسطينياً، وفق جهات فلسطينية رسمية.

على حين أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، معظمهم أطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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