تأتي دعوة لابيد غداة إبلاغ نتنياهو حكومته اعتزامه حل مجلس الحرب، وإقامة "منتدى صغير" للتشاور، وفق إعلام عبري بينه هيئة البث الرسمية، إذ قال لابيد عبر منصة إكس: "بدلاً من حل مجلس الحرب، ينبغي حل الحكومة".

ومنذ أشهر، يدعو لابيد إلى حل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه نتنياهو؛ بزعم أن من شأنه "شلّ الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.

وتتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولا سيما استمراره في منصبه، والفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، ولا سيما القضاء على حماس وإعادة الأسرى من القطاع.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت هيئة البث إن نتنياهو أبلغ وزراء الحكومة الأحد أنه سيحلّ مجلس الحرب، وأرجعت الخطوة لعدم رغبته في ضم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمجلس.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي بعد أن طلب بن غفير الانضمام إلى المجلس، في مقابل طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حله.

في سياق متصل، اعتبر لابيد، اليوم الاثنين، أن الحكومة الحالية "تقوّض أمن الدولة" وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يبيع الجنود الإسرائيليين" في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وجاء تعليق لابيد في منشور على منصة إكس، عشية انعقاد لجنة الداخلية والأمن البرلمانية غداً الثلاثاء لبحث قانون تجنيد المتدينين اليهود "الحريديم" استعداداً لعرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.

وتنعقد لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الثلاثاء لتحضير مشروع قانون تجنيد المتدينين اليهود للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وقال لابيد: "غداً تبدأ لجنة الشؤون الخارجية والأمن مناقشات قانون التهرب والرفض. هذه خيانة للجنود، وخيانة لجنود الاحتياط، وخيانة للطبقة الوسطى الإسرائيلية، وخيانة للجيش الإسرائيلي".

ووفق بيان للكنيست، يقترح مشروع القانون المطروح "نموذجاً جديداً للتجنيد في الجيش لطلاب المدارس الدينية وخريجي المؤسسات التعليمية الدينية، بما في ذلك تحديث الهدف لعدد الرجال الأرثوذكس المتدينين الذين سيجري تجنيدهم سنوياً، مع زيادة بطيئة للغاية في معدلات التجنيد".

وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أُعلن عن تشكيل مجلس الحرب بعد انضمام حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة بيني غانتس إليه.

وآنذاك، ضم المجلس في عضويته نتنياهو وغانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى مراقبين هم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر والوزير السابق بلا حقيبة غادي آيزنكوت، وزعيم حزب "شاس" آرييه درعي.

لكن في 9 يونيو/حزيران الجاري، استقال غانتس وآيزنكوت من مجلس الحرب، واتهما نتنياهو بتقديم مصالحه الشخصية على مصالح إسرائيل، مع دعوة إلى انتخابات مبكرة.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية (خاصة)، الاثنين، إنه بعد حل مجلس الحرب "سيعقد نتنياهو مشاورات حساسة في منتدى صغير يُسمى "المطبخ الصغير"، وسيضم إليه غالانت وديرمر ودرعي".

وحالياً تُتخذ القرارات في الحكومة على مستويين، الأول هو الحكومة الموسعة، والثاني هو المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت).